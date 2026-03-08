La edición 2026 del Carnaval del País terminó con Papelitos pentacampeona, pero la polémica sigue en las redes por las evaluaciones de los jurados durante las 11 noches.

Toque de Samba, la banda de Marí Marí, posteó en su Instagram alguna de las planillas que puntuaron la música para visibilizar las fundamentaciones de los fallos y algunas argumentaciones que no se ajustan al reglamento.

Al respecto, opinaron que “situaciones como estas deben revisarse en futuras ediciones para garantizar evaluaciones que se atengan estrictamente al criterio de evaluación”.

En la publicación, Toque de Samba felicitó a las demás bandas y reconoció que “no siempre se gana”. No obstante, admitieron que “ nos sentimos decepcionados por algunas de las justificaciones presentadas por el jurado, que no condicen con lo que establece el reglamento. En el carnaval a veces se gana y a veces se pierde, eso también forma parte del camino y lo tenemos muy claro. Creemos que la música es uno de los pilares fundamentales del carnaval. Por eso, los criterios de evaluación y el sistema de puntuación deberían ser más claros y precisos. Esto ayudaría a los jurados a contar con mayores herramientas para sus evaluaciones y a ajustarse estrictamente al reglamento. También consideramos importante fortalecer la calidad y la especialización de los jurados en materia de carnaval, para que sus devoluciones respondan a los criterios evaluativos y no a apreciaciones fuera de contexto”.