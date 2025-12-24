La legisladora de La Libertad Avanza participó el sábado de un streaming donde se realizaron chistes sobre los secuestros y asesinatos durante la última dictadura militar, lo cual generó el repudio de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.

En ese contexto, uno de los panelistas, Alfredo Rino Gammariello, lanzó una frase que generó indignación: “Con lo único que les va mal es con el agua. Cuando van a las marchas los bañan; si los tiran de los aviones, no saben nadar; y si se tiran por algún lado del sur también se ahogan”.

La declaración fue en alusión a los vuelos de la muerte —mecanismo de exterminio utilizado por la dictadura— y al caso de Santiago Maldonado. Durante ese intercambio, Lemoine se encontraba sentada junto a Gammariello y reaccionó con risas cuando otra columnista añadió: “Los kukas no son waterproof (a prueba de agua)”.

El rechazo a esos dichos fue expresado por el colectivo Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, cuyos seres queridos —entre ellos las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, junto a las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet— fueron secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 tras la infiltración de Alfredo Astiz.

Las víctimas fueron llevadas a la ESMA, donde sufrieron torturas, y luego drogadas y trasladadas el 14 de diciembre de 1977 en un avión Skyvan de Prefectura desde Aeroparque, para finalmente ser arrojadas con vida al Mar Argentino.

Desde el organismo de derechos humanos afirmaron: “Estas declaraciones constituyen una apología del terrorismo de Estado, una reivindicación de los crímenes de lesa humanidad y un profundo desprecio por el dolor de las víctimas y de todo el pueblo argentino”.

Fuente: Crónica