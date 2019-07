Los Legüeros festejan sus primeros diez años en el Teatro Gualeguaychú

Hugo López, santafesino con más de 30 años en la ciudad, dijo que su función en el grupo es el de “ejecutar el bombo y cantar como el resto del grupo”. Y “si bien cada uno tiene un poco definida su voz, todo depende del tema y de la característica del mismo. Uno hace primera, otro tercera, cuarteto de voces”, detalló el “bombista”. También agrega “hacemos unísono, dúos que requiere mucho trabajo, dos o tres, tengamos o no que subir al escenario, ensayos semanales”. Destacó que si no se “trabaja con la profesionalidad que esto requiere, más vale no hacer nada”. Por eso afirma “ensayar es clave”.

Juan Carlos Villagra, guitarra y voz, dijo que en esta década de “trabajar juntos hemos conformado una familia y que la convivencia, el soportarnos, en momentos, nos ha solidificado como grupo humano y musical”. Agustín Perló indicó que el del sábado será “un momento único, por lo que estamos muy ansiosos de que llegue la hora de subir al escenario”. Contó que en la “hora y media que dura la presentación vamos a contar un poco lo que hemos hecho a lo largo de 10 años a través de la proyección de fotos y videos. Vamos a recorrer junto nuestras actuaciones, los festivales en los que hemos estado y los amigos de siempre”.

Sobre lo que van a interpretar, Perló, recordó que “Los es un grupo tradicional y en ese marco, buscamos hacerlo más dulce con armonizaciones y disonancias, en este caso incorporando batería, bajo, una acordeona con Huguito Guido y algunos temas que la gente no conoce”. Adelantó que habrá “trabajos nuevos”, como un “enganchado de milongas en homenaje a Don Atahualpa Yupanqui, algunas canciones de “Juanca” Villagra, algunos temas de mi autoría y zambas melódicas que vienen del norte”.

Rubén Barrera recordó que viene de una provincia, Santiago del Estero, donde se respeta el “folclore tradicional”. Contó que el grupo está “incursionando un poco en la proyección para mostrarle a la gente lo que hacemos”.

En cuanto a la parte económica, Hugo López dijo que “trabajamos actuando y cada presentación, las que no son a beneficio, tienen un costo que sumadas a las peñas, hace cinco años, que hacemos en el “Sirio Libanés”, nos va dando un margen de dinero, luego de pagar todos los costos fijos, que nos permiten viajar, como lo hacemos desde hace una década, en forma consecutiva a Cosquín. Hacemos un fondo común que se utiliza para viajes, estadía, comida, comprar distintos elementos para el grupo”.

Perló comentó que el “público que nos sigue, en su mayoría, es gente grande, que le gusta el folclore tradicional, y jóvenes que se van sumando”.

Recordó que los Legüeros implementaron la danza, algo que motivó a que concurra gente de todas las edades a las peñas que organizamos. Por su parte, López agregó que “no tenemos nada que envidiarles a las peñas del norte como las de Salta, Tucumán y Jujuy, inclusive somos más organizados. Nosotros trajimos a la ciudad algo que no había, no existía, y hoy podemos decir con mucho orgullo que se ha generado un ambiente espectacular. La gente que va lo dice. Se trata de una peña en la que trabajamos los cuatro integrantes y sus familias. No nos ponemos en jerarcas y eso el público lo aprecia”. Mencionó que en una de esas peñas el conocido periodista Julio Bazán (TN y Canal 13) concurrió, subió al escenario y “nos dedicó un poema”.

Finalmente, Agustín Perló, agradeció al municipio local, que declaró de “interés municipal” al evento y aprovechó la oportunidad para agradecer a las direcciones de “Turismo y Cultura que siempre nos están dando una mano”.

El grupo, estará acompañado de los músicos Hugo Guido, Nahuel Perló, Gabriel Piccini y Oscar Rochelle.

El horario

El evento dará comienzo a las 21 y se extenderá hasta las 22.30

Las entradas

Se expenderán el día sábado en el Teatro Gualeguaychú desde las 9 de la mañana.