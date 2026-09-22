En el décimo día de acción en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, Los Leones vencieron 3-1 a Chile y conquistaron la medalla de oro del torneo de hockey masculino. Más tarde, Las Leonas también se consagraron al aplastar 5-0 al seleccionado trasandino.

En el caso del conjunto masculino, lograron este hito por quinta vez en su historia, habiéndose coronado campeones en cada una de sus anteriores participaciones.

Con goles de Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini, los dirigidos por Juan Manuel Vivaldi sellaron un torneo perfecto: terminaron invictos con cinco victorias, 41 tantos a favor y apenas tres en contra.

Cabe destacar que el equipo ya venía de ganarle a Chile 5-1 en la fase de grupos. Uruguay, por su parte, se quedó con la medalla de bronce luego de vencer 3-2 por penales a Brasil (empataron 1-1 en el tiempo reglamentario).

La edición de Santa Fe significó la quinta aparición de los Leones en unos Juegos Suramericanos. Y hasta el día de la fecha, siguen sin padecer derrotas: ganaron 24 partidos y empataron uno. Venían de quedarse con la medalla dorada en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

El resultado más destacado de Argentina en el torneo fue ni más ni menos que un 22-0 ante Perú, logrado en la primera fecha del Grupo A.

Las Leonas se quedaron con el oro ante Chile

Con el oro de los Leones ya concretado, llegó el turno de las Leonas: el equipo femenino de Argentina también enfrentó a Chile por la final y se impuso con contundencia por 5-0.

Los goles fueron de Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Lourdes Pisthon, en dos oportunidades.

El equipo comandado por Juan Martín López llegaba a la gran definición tras cuatro victorias (14-0 a Paraguay, 5-0 a Uruguay, 5-1 a Chile y 19-1 a Perú). Terminó así con 48 goles a favor y dos en contra.

Las Leonas sumaron su cuarta medalla de oro suramericana. A pesar de que en las primeras tres ediciones fueron campeonas, en Asunción 2022 cayeron ante Chile y se quedaron con la de plata.

Fuente: TN