Los Leones obtuvieron un histórico tercer puesto en el Mundial de hockey Bélgica-Países Bajos 2026 al derrotar este domingo en el último partido a Países Bajos 2 a 1 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, en la antesala de la definición entre Alemania y España.

La selección argentina se adelantó el marcador en el tercer cuarto con un gol de Tomás Domene y, apenas iniciado el último segmento, se quedó con un jugador más por 10 minutos por una sanción a Jorrit Croon. No obstante, el último campeón olímpico igualó a través de Floris Middendorp y, a menos de dos minutos del final, Matías Rey, en su sexta Copa del Mundo, le dio el triunfo y la medalla de bronce al combinado albiceleste.

El plantel dirigido por Lucas Rey lo conformaron Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Son reservas Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.



Fuente: AHORA