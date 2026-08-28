Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey y se enfrentarán con Países Bajos en busca de la medalla de bronce.

Los goles para Alemania los hicieron Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann, mientras que para la Argentina había igualado momentáneamente Tomás Domene.

El encuentro comenzó muy parejo, en unos primeros dos cuartos donde ninguna selección tuvo situaciones claras, aunque Alemania se aproximó un poco más.

Ya en el tercer cuarto, los teutones, que son los vigentes campeones del mundo, abrieron el marcador a través de Weigand, quien llegó a desviar para dejar sin opciones al arquero argentino, Santiago Tomás.

Lejos de rendirse, Los Leones tuvieron una muy buena reacción y empezaron a aproximarse cada vez más al área alemana.

Así fue como antes del minuto de juego del último cuarto consiguieron la igualdad a través de Domene, quien sacó una muy potente ejecución en un córner corto.

Parecía que Los Leones iban con todo en busca del triunfo, pero las cosas se volvieron a complicar cuando Lucio Méndez vio la tarjeta amarilla y debió dejar el campo de juego por cinco minutos.

Esta situación fue aprovechada por los alemanes, que a falta de solo seis minutos para que finalizara el encuentro consiguieron el gol de la victoria con un polémico gol de Kaufmann que fue convalidado por el árbitro pese a que los jugadores argentinos reclamaron que era jugada peligrosa.

De esta manera, Alemania se metió en la gran final, donde este domingo a partir de las 11:30 se enfrentará con España, que más temprano dio el golpe al vencer 4-3 a Países Bajos.

Los Leones, por su parte, se enfrentarán el domingo a las 9 de la mañana con Países Bajos, en busca de la medalla de bronce.

Fuente: Agencia NA