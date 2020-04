Los maestros mayores de obras piden la habilitación de la construcción

El maestro mayor de obras dijo que una “importante franja de operarios de la construcción necesita trabajar ya, teniendo en cuenta que se trata de personas que solo cobran si trabajan, y el día que no lo pueden hacer es una jornada en la que no perciben nada.”

albañiles dos.jpg

“Llevamos más de 30 días, la situación se ha tornado insostenible y no podemos esperar más, especialmente aquellas personas que trabajan por cuenta propia haciendo un arreglo en una casa, trabajando en obras que a veces demoran una semana, un mes y hasta un año. Esa gente, que es mucha, está mal, desesperada para que habiliten a la construcción, rubro que está muy desprotegido y que depende de la demanda “, explicó.

Lee también: Los trabajadores de la construcción que barren veredas para poder comer

El gualeguaychuense contó no tiene un sueldo fijo, y que si no labura no entra un mango a su casa. Pidió que “de alguna manera permitan que se lleven adelante pequeños trabajos que siempre hay que hacer en una casa o en una obra en construcción”.

Opinó que “en Gualeguaychú estamos en condiciones motorizar un rubro que genera trabajo genuino, activando un protocolo y respetando las normas de bioseguridad”.

Lee también: La historia de dos albañiles que empezaron a trabajar igual porque no tienen para comer

Sostuvo que “la mano de obra de la construcción mueve notoriamente la economía en cualquier barriada, generando ingresos que terminan en el almacén, la despensa, la pollería del barrio, gente que hoy no cuenta con la posibilidad de laburar y en el mejor de los casos sobrevive con alguna changuita”.

Pedido del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Entre Ríos.

Mediante nota, se dirigieron al Intendente Martín Piaggio, solicitándole que considere la disposición de las siguientes medidas:

La recepción y gestión de trámites en el área de obras privadas /particulares de ese municipio; y el otorgamiento de los permisos o autorizaciones pertinentes para dar inicio y/o continuidad a las obras en curso.

El pedido se fundamenta en la necesidad de los profesionales de la construcción de continuar desarrollando tareas, habida cuenta de su condición de trabajadores autónomos cuyo único ingreso proviene del ejercicio independiente de la labor profesional y, al mismo tiempo, la de innumerables familias que se han visto afectadas por la misma situación.

Sin desconocer la magnitud del riesgo que implica hoy por hoy retomar las actividades laborales cotidianas, creemos importante promover la reactivación gradual de la actividad económica y el consecuente impulso de la cadena productiva -que se han visto seriamente afectadas por la situación sanitaria imperante a nivel mundial y local- siempre respetando los protocolos sanitarios y de seguridad.