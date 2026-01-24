Los Corsos Populares Matecito tuvieron un exitoso comienzo de temporada el pasado viernes 16 de enero. Miles de gualeguaychuenses disfrutaron del tradicional festejo que incluyó el desfile de murgas, conjuntos carnavalescos y mascaritos. La propuesta se repitió este viernes y, tal como se estipula, también lo hará el viernes próximo y los días 6 y 13 febrero. Pero la segunda noche de los Matecito tuvo una particularidad, ya que como antesala del desfile de agrupaciones se llevó a cabo el Desfile Infantil Matecito en la pasarela del Corsódromo. La actividad comenzó a partir de las 21 horas y, al igual que la inauguración de la semana anterior, convocó a una gran cantidad de familias y público en general.

El evento tuvo el carácter de una celebración familiar y popular, con la participación de niños y niñas de entre 2 y 12 años que desfilaron de manera individual y grupal. A través de disfraces coloridos y originales, las infancias expresaron creatividad, alegría y el espíritu del carnaval, en un espacio especialmente pensado para su protagonismo. Vecinos, familiares y espectadores acompañaron la propuesta, generando un clima festivo y de encuentro comunitario.

Una vez más, el sector más elegido por los asistentes fue el habilitado para jugar con espuma, mientras que aquellos que quisieron disfrutar del show de una forma más tranquila, optaron por el espacio dentro del Corsódromo. Las entradas para el espectáculo tuvieron un valor de $3.000 en forma anticipada y de $4.000 en puerta. Mientras que las sillas, administradas por clubes barriales, mantuvieron precios populares. Por otro lado, las cantinas nuevamente estuvieron a cargo de instituciones de barriales.

Cabe destacar que la iniciativa del Desfile Infantil es una parte característica y esperada cada año de los Corsos Populares Matecito, y reafirma el rol de los corsos como semillero del Carnaval del País, fomentando desde edades tempranas el vínculo con esta expresión cultural.

Desde la organización también se recordó que el fin de semana anterior se había realizado el desfile de Mascaritos, una tradición del corso que había permanecido en desuso durante años y que fue recuperada en esta edición. En esa primera noche, el grupo Pescadores de Ilusiones resultó ganador tras la evaluación del jurado, destacándose por su creatividad, compromiso y participación. Según se informó, en cada jornada del desfile se consagra un grupo ganador, manteniendo el mismo mecanismo de participación a lo largo de las distintas noches.