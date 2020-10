Los médicos le darán "el beneficio de la duda" a la nueva dirección del Hospital

Entrevistado en Viene Con Yapa (Radio Cero 104.1), alertó que "los reclamos siguen siendo los mismos".

"Nosotros vamos a seguir en nuestros puestos de trabajo como hasta el día de hoy, el sistema de salud lo mantienen los profesionales, los que saben como se maneja el hospital son los enfermeros y los médicos, espero que nos escuchen", expresó.

Carrozzo aseguró que dentro del Hospital "hay una angustia terrible", y que por ello la situación "terminó colapsando".

Contó que desde la ex dirección les pedían que facturen como monotributistas, y que "la nueva gestión se va a encontrar con esto, hay que solucionar desde un lugar de diálogo, no hay nada que celebrar. No somos tontos pero no entendemos los vaivenes partidarios, quedamos enredados en esto y queremos solucionarlo".

Consultado acerca de la movilización de esta mañana, en la que Keila Heidenreich leyó la carta con reclamos enviada a provincia, opinó que “en la letra fría son un 90% de las cosas que yo vengo reclamando, pero no entendía cuál era la intensión política, y en su momento le dije a Martín Roberto Piaggio que no le estaba firmando un cheque en blanco a su gestión”.

Añadió que "la carta salió a la luz un mes después, en medio de una interna política. Si el gobernador me preguntara hoy sobre la nota, le diría que estoy de acuerdo y que tiene que solucionar los problemas, pero que no sabía que iba a ser utilizado políticamente por una interna dentro de su partido".

Por último, sobre el flamante director, Eduardo Elías, consideró que "es algo a favor que sea un hombre de carrera, porque conoce de primera mano el trabajo". Sin embargo, adelantó que "primero tendremos que sentarnos respetuosamente y en buen tono charlar todas estas cuestiones y poder llegar un acuerdo".