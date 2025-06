Los médicos residentes del Hospital Garrahan decidieron levantar el paro y retomar sus actividades habituales, con lo cual se comenzó a normalizar la atención en muchos de los servicios afectados.

En un comunicado oficial, el Consejo de Administración del centro de salud pediátrico precisó que, en el marco de un proceso de reestructuración institucional, se dispuso una mejora en los ingresos por beca que perciben los profesionales en formación. El ingreso corresponde a una beca remunerada que reconoce “el compromiso y la dedicación durante el proceso de capacitación”.

Puede interesarte

El monto anunciado asciende a más de $1.300.000 y puede alcanzar los $1.500.000 en el caso de los residentes con más de seis años de antigüedad. Esta medida fue clave para destrabar el conflicto.

El cumplimiento del acuerdo está sujeto a la aprobación del año formativo, lo cual se evaluará bajo criterios de rendimiento académico y asistencia.

Desde la conducción del Garrahan aclararon que en ningún momento se evaluó reemplazar a los residentes, aunque sí se contempló de manera temporaria la contratación de médicos suplentes para garantizar la atención, posibilidad que fue desestimada tras el restablecimiento del servicio.

Además, el hospital advirtió que “quienes insistan en sostener acciones de fuerza luego de esta resolución lo hacen por motivos políticos o por la defensa de intereses ajenos a los de la institución”.

Finalmente, desde la administración destacaron que el compromiso con la formación y la calidad sanitaria fue restablecido y que el Garrahan sigue siendo un “hospital referente nacional y regional, en pleno proceso de reestructuración”.

El principal inconveniente con los profesionales tiene que ver con que el bono sería no remunerativo y no se sumaría al recibo de sueldo. “Eso significa que no se deriva a aportes, que no entra en el aguinaldo, que no se actualiza”, expresaron fuentes. El salario continúa siendo de $ 797.000 en mano.

Fuente: Noticias Argentinas