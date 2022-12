Los jugadores visitan también los casinos online España con gran entusiasmo para jugar a las tragaperras. La digitalización, en constante avance, es responsable de este enorme desarrollo, ya que entretanto es posible jugar fácilmente en casi cualquier dispositivo terminal.

Esto se aplica tanto a la visita a casinos en línea como al mundo del juego en línea en general, que ofrece una gran variedad de juegos. A lo largo del año se esperan muchos acontecimientos destacados de los géneros más diversos. Aquí presentamos estos juegos.

Forspoken

A primera vista, Forspoken parece un juego de fantasía corriente. Un ambiente misterioso con densos bosques, un desierto y ruinas, que son vigilados por poderosos monstruos. Pero nada más ver al protagonista, Frey Holland, se reconoce inmediatamente un detalle importante. Va vestida con ropa moderna de diario, es decir, zapatillas de deporte y una camiseta blanca.

La razón es que Holland no aterrizó en el mundo voluntariamente. De algún modo llegó allí por casualidad o el destino la guió. En principio, Forspoken iba a salir a la venta en mayo de 2022, pero la fecha se ha pospuesto al 25 de enero de 2023.

Hogwarts Legacy

El juego de rol te invita a viajar al Hogwarts del siglo XIX en el universo de Harry Potter. Por lo tanto, la historia tiene lugar muchos años antes de los acontecimientos de los libros. No obstante, en El legado de Hogwarts te encontrarás con algunas figuras conocidas. Entre ellos, el joven Dumbledore. Por aquel entonces, él también estudiaba en Hogwarts.

Además de la Escuela de Magia y Hechicería, hay mucho más que explorar, como el bosque prohibido o el pueblo de Hogsmeade. Tras muchos aplazamientos, el estreno de Hogwarts Legacy está previsto para el 11 de febrero de 2023.

Wild Hearts

Wild Hearts ofrece numerosas zonas diferentes que puedes explorar con total libertad. El objetivo principal es la búsqueda de grandes monstruos. Así que aquí todo gira en torno a rastrear monstruos, matarlos y, finalmente, fabricar nuevo equipo con sus restos. El estreno de Wild Hearts está previsto para el 17 de febrero de 2023.

Like A Dragon Ishin

Yakuza Ishin se estrenó en Japón en 2014. Ahora está recibiendo un remake, llamado Like A Dragon Ishin. Aquí se explora el Japón de la época del Bakumatsu, el fin del shogunato y, por tanto, también de los samuráis. El juego hará las delicias de todos aquellos a los que les gusten los samuráis y las luchas con espada. El juego saldrá a la venta el 23 de febrero.

The Day Before

Aquí aterrizamos de nuevo en medio de un apocalipsis zombi. Una pandemia ha convertido a innumerables habitantes de EE.UU. en numerosos muertos vivientes. Los supervivientes restantes se encuentran en la correspondiente lucha por la supervivencia. El mundo abierto del juego incluye una ciudad abandonada, así como zonas rurales y bosques.

Aquí es donde tiene lugar la lucha contra los zombis y otros jugadores. El objetivo es hacerse con botines raros, como munición y materiales de artesanía. En realidad, se suponía que el juego saldría a la venta el 21 de junio de 2022. La liberación se aplazó al 1 de marzo de 2023.

Dead Island 2

Dead Island 2 no dispone oficialmente de un mundo abierto, pero esto es cuestión de interpretación. En última instancia, ya contiene una serie de zonas abiertas en las que puedes completar misiones secundarias y similares. Una vez que abandonas una zona, no puedes volver. El plan actual es que Dead Island 2 salga a la venta el 28 de abril de 2023.

Starfield

Starfield es el nuevo juego de los creadores de Elder Scrolls y Fallout, Bethesda. Aunque hasta ahora la información sobre el juego es escasa, sólo eso ya dice mucho sobre el mundo abierto. Una vez más, por supuesto, se viaja de planeta en planeta en naves espaciales.

Todos los amigos de los juegos de rol para un jugador deberían echarle un ojo a Starfield. Después de que Startfield estuviera previsto para noviembre de 2022, su lanzamiento se ha pospuesto hasta la primera mitad de 2023.

Where Winds Meet

El juego te lleva a China. El jugador asume el papel de un guerrero. Debe encontrar un nuevo lugar en el mundo en la época de la dinastía Song del Norte. Aquí no es absolutamente necesario seguir un camino marcial, pero también puedes ganarte la vida como médico. Un juego que hará las delicias de los aficionados a las artes marciales. Saldrá a la venta durante 2023, al menos ese es el plan.

Outer Worlds 2

En Outer Wilds 2, el objetivo es explorar numerosas y extensas zonas. No hay directrices sobre dónde tienes que ir. Como en la primera parte, también explorarás un nuevo sistema estelar. Un gran juego para cualquiera que busque un shooter interesante o un juego de rol de acción. Se baraja la posibilidad de un lanzamiento a finales de 2023.

Hell is Us

Tienes que orientarte en Hell is Us sin mapa, brújula ni marcadores de búsqueda. Se supone que esto hace que te sientas especial cuando descubres algo emocionante en el mundo del juego. Un gran juego para los aficionados al misterio y para todos aquellos que busquen una experiencia de mundo abierto diferente y bastante desconocida. El estreno de Hell is Us está previsto para 2023. Aún no se dispone de información más detallada.

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Stalker 2: Heart of Chornobyl pretende mantenerse fiel a los puntos fuertes de la serie. Esto significa que el jugador vuelve a explorar el mundo abierto del juego de la zona del reactor de Chernóbil desde la perspectiva de la primera persona. Sin embargo, no estás solo, porque una y otra vez te ves envuelto en batallas contra bandidos, mutantes y otros enemigos.

Además, los fenómenos meteorológicos dinámicos y las anomalías también pueden afectar al jugador. En un principio, el juego iba a salir a la venta el 28 de abril de 2022, pero luego se pospuso al 8 de diciembre de 2022. Ahora la fecha de lanzamiento se ha retrasado aproximadamente hasta diciembre de 2023.

Dragon's Dogma 2

Todavía no se sabe casi nada de Dragon's Dogma 2. Expertos y entendidos suponen, sin embargo, que el juego se basará en la mecánica de la primera parte. Así que probablemente puedas esperar explorar un mundo abierto. Probablemente será necesario luchar contra enormes criaturas míticas como cíclopes y dragones. La fecha de lanzamiento será, como muy pronto, probablemente la Navidad de 2023.

Dragon Age: Dreadwolf

En realidad, Dragon Age 4 se llama Dragon Age: Dreadwolf. Aquí el jugador es enviado al imperio de Tevinter. Gran parte de la ambientación y de la historia siguen en la oscuridad. Desde la tercera parte de la serie, Inquisition, los fans llevan 6 años esperando Dragon Age 4. Por supuesto, Dreadwolf también está dirigido a los fans de la fantasía. Aún no hay fecha oficial de lanzamiento, pero se supone que será en 2023.