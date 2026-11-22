Boca Juniors rompió con una sequía internacional de casi dos décadas y se quedó con el título de campeón de la Copa Sudamericana para convertirse en el máximo ganador de este torneo continental con tres conquistas. En Colombia, el equipo del Vasco Arruabarrena le ganó 2-0 con justicia al Atlético Mineiro y los fanáticos siguieron el partido en redes sociales.

Santiago Ascacibar fue uno de los primeros que se ganó los comentarios: anotó un gol en los minutos iniciales que fue anulado inmediatamente por offside, pero rápidamente tuvo revancha para abrir el marcador en Barranquilla.

Más allá de algunas burlas al arquero Everson por el blooper en el arranque del partido, las miradas luego se posicionaron en dos de los rendimientos altos del campeón: el juvenil Facundo Jagger Herrera y el colombiano Sebastián Villa, clave para llegar al segundo gol en el complemento que llevó tranquilidad.

El Xeneize, que ya se había consagrado campeón de la Tabla Anual en Argentina, todavía está en competencia en el Torneo Clausura (chocará el miércoles ante Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera por los octavos de final) y en la Copa Argentina (disputará la final ante Platense). Esta conquista en la Sudamericana, además, le abre la puerta a otra coronación internacional: disputará la Recopa Sudamericana ante el dueño de la Libertadores (Estudiantes de La Plata o Palmeiras).

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