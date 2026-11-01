Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, en un partido que el árbitro Nicolás Ramírez marcó con dos expulsiones para el Millonario. El elenco visitante terminó el encuentro con nueve jugadores en cancha, tras las rojas a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. El único gol del partido lo convirtió Lautaro Di Lollo de cabeza.

A los ocho minutos, Ramírez expulsó a Martínez Quarta por una infracción sobre Miguel Merentiel, quien avanzaba solo hacia el arco. El árbitro no sancionó la falta en el momento, pero recibió el llamado del VAR, a cargo de Silvio Trucco, revisó la jugada en la cabina y mostró la tarjeta roja al defensor de River.

ni 10 min y mq ya se mandó una cagada https://t.co/PY22ZtA7AF — sofia🇸🇪 (@onlyssunflower) November 1, 2026

La temprana expulsión obligó a River a reorganizar su defensa, con el ingreso de Lautaro Rivero en lugar de Lucas Beltrán. A los 26 minutos, Di Lollo aprovechó un centro desde la derecha de Sebastián Villa y conectó de cabeza por encima de Rivero para vencer a Santiago Beltrán y marcar la apertura del marcador. Boca sostuvo el control del balón durante el resto de la primera mitad y generó varias aproximaciones, aunque la defensa visitante resistió hasta el descanso con el resultado de 1-0.

El arbitraje siguió en el foco: River reclamó una posible segunda amarilla para Leandro Paredes, tras una falta sobre Tomás Galván, dado que el mediocampista ya había sido amonestado por un cruce con Marcos Acuña. El árbitro no sancionó la infracción.

El equipo visitante sufrió un nuevo golpe cuando Montiel cometió una dura infracción sobre Lautaro Blanco, que Ramírez interpretó como juego brusco y castigó con roja directa. La secuencia fue similar a la de la falta que el propio Blanco le había cometido a Andrada, pero la pena no resultó igual de severa. Con nueve hombres, River no pudo generar llegadas claras en los minutos restantes y el partido cerró con el triunfo de Boca.

Montiel en corto: https://t.co/eIwOLS0FrM — De Primera (@DePrimeraa) November 1, 2026

Las redes vibraron con los avatares del encuentro. Hubo reclamos por las sanciones de Ramírez y también críticas a Martínez Quarta por su accionar en el amanecer del encuentro. También bromas por la victoria del Xeneize. Con el triunfo, Boca Juniors recuperó el primer lugar de la Tabla Anual con 60 puntos y depende de sí mismo en la próxima fecha para asegurar el objetivo de quedarse con la estrella que otorga el acumulado de puntos. También se aseguró una plaza para la Libertadores 2027. Además, está en semifinales de la Copa Argentina (chocará ante Banfield) y jugará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.