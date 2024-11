La tan ansiada temporada de buen tiempo se acerca, momento en el que muchas personas solteras comienzan la búsqueda del amor con especial persistencia. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué es en primavera y verano cuando nos esforzamos más en tener una relación romántica?

Existen varias razones:

El calor y las horas de sol contribuyen a un mejor estado de ánimo e incrementa la actividad social. La gente sale más, asiste a más eventos, pasa más tiempo con amigos, etc.

En verano hay más periodos de vacaciones y viajes, la gente tiene más tiempo libre para ligar, comunicarse y tener citas.

Las actividades al aire libre en verano como los picnics, los paseos o las escapadas fuera de la ciudad crean una atmósfera romántica y son propicios para conocer gente nueva.

La gente está más relajada en verano debido a la ropa de colores más ligeros y la sensación de despreocupación en los días calurosos. Esto ayuda a superar la timidez a la hora de ligar.

Además, no te olvides de los factores biológicos: en verano los niveles de testosterona en el hombre se incrementan, lo cual incrementa también la atracción sexual.

Pero aquí surge otra pregunta: ¿cómo ligar? De hecho, en los últimos años, ligar en persona rara vez ha conducido a algo serio; muchos son bastante reacios a hacer contactos en el mundo real. Podría parecer entonces que la respuesta más obvia son los sitios y apps de citas. Pero estos ya no son tan efectivos como antes y además consumen mucho tiempo. Seguro que no quieres pasar el verano en una web de citas, ¿no? ¡Por supuesto qué no! Por eso deberías considerar una opción alternativa.

Los videochats en Internet como la mejor alternativa a los servicios de citas para ligar este verano

Los videos chats al azar son plataformas para ligar y comunicarse con gente al azar. Ahorran mucho tiempo y esfuerzo en la búsqueda y, lo más importante, incrementan significativamente tus opciones de tener una cita de éxito. Te recomendamos que prestes atención a los siguientes videochats:

Shagle , un popular video chat para aquellos que buscan ligar de forma rápida, al azar y sin complicaciones innecesarias. La configuración de búsqueda de usuarios es mínima mientras que la comunicación es máxima. Las principales ventajas de Shagle son su alto número de usuarios, el anonimato y que no hace falta registrarse para usar el servicio. Las características principales de la plataforma son sus filtros de búsqueda de usuarios por sexo y por país.

Chathub , una gran alternativa a Shagle para aquellos que también buscan ligar de forma rápida y al azar y no quieren pasar mucho tiempo aprendiendo a usar la configuración de la plataforma. Chathub está disponible en varios idiomas y puedes filtrar tu búsqueda de usuarios por intereses. Pero entre sus desventajas incluye el hecho de que para una comunicación cómoda y fluida necesitarás una buena comunicación a Internet. Entre sus características, destacan los filtros de búsqueda por sexo y localización. Nada especial pero mucha gente no necesita más.

CooMeet , un gran descubrimiento para los hombres que quieren comunicarse exclusivamente con chicas. Sus principales ventajas son que está disponible en múltiples idiomas, tiene Historias como Instagram, traductor de mensajes integrado para comunicarte con gente de otros países e incluso su propio programa de afiliados. La desventaja del videochat son que necesitas pagar para acceder a toda su funcionalidad, aunque CooMeet ofrece un periodo de prueba gratis a todos los nuevos usuarios. Una característica especial de las videollamadas con mujeres de CooMeet es su filtro de búsqueda de usuarios por sexo sin errores.

YouNow , no es exactamente un videochat, es una plataforma de streaming que puede ser de utilidad para gente creativa que busca darse a conocer en el mundo entero. Las principales ventajas de la plataforma son la posibilidad de hacer directos y un gran número de usuarios activos. Las desventajas son el acceso de pago a la funcionalidad más importante y el hecho de que el formato de los directos no es el mejor para ligar. Una característica especial es la oportunidad de hacer dinero con tus directos.

Emeraldchat , un videochat en Internet para gente que valora la seguridad, confidencialidad y las citas serias. Las principales ventajas de Emeralchat incluyen su excelente moderación, un sistema de puntuación, un traductor de mensajes integrado y la posibilidad de compartir archivos multimedia así como tener chats en grupo. Entre sus desventajas están el pequeño número de usuarios, aunque sigue creciendo. Una característica única de Emeraldchat es su puntuación de karma para cada usuarios que el sistema utiliza para la elección de usuarios con los que puedes chatear.

Chatliv , una alternativa a Shagle para gente que busca nuevos amigos y relaciones serias. Las ventajas de Chatliv incluyen su registro de usuario simple y salas de chat para varios participantes. Por otro lado, para muchos será una desventaja el alto volumen de publicidad en la plataforma, que a veces puede distraer la comunicación y es bastante molesto. Chatliv no tiene características realmente exclusivas pero tiene bastantes opciones para configurar una búsqueda personalizada de usuarios.

iMeetZu , un video chat bastante clásico para los amantes del minimalismo. Las ventajas de la plataforma incluyen su simplicidad y su diseño intuitivo. Simplemente elige entre chat de texto o video, haz clic en "Comenzar" y en un momento estarás comunicándote con alguien nuevo. Esto también propicia una desventaja evidente, su funcionalidad limitada. No tiene ni configuración básica para la búsqueda de usuarios por sexo o país. Su característica original es su chat con chicas, pero a veces simplemente no funciona.

, un video chat bastante clásico para los amantes del minimalismo. Las ventajas de la plataforma incluyen su simplicidad y su diseño intuitivo. Simplemente elige entre chat de texto o video, haz clic en “Comenzar” y en un momento estarás comunicándote con alguien nuevo. Esto también propicia una desventaja evidente, su funcionalidad limitada. No tiene ni configuración básica para la búsqueda de usuarios por sexo o país. Su característica original es su chat con chicas, pero a veces simplemente no funciona. Chatroulette, un video chat en Internet para los amantes de los “clásicos” porque es el pionero en la historia de los videochats, operando desde 2009. Entre las principales ventajas de Chatroulette están su alto número de usuarios activos, un diseño minimalista e intuitivo y (en los últimos años) una buena moderación de usuarios. Entre las desventajas del video chat se incluyen su escasa configuración y funcionalidad, que para muchos puede que no sea suficiente. Una característica única de Chatroulette es su propia moneda, llamada Quid. Cuando estás en un chat, recibes 3 monedas y cuando cambias de usuario, pierdes una moneda.

Existen muchas opciones y solo hemos nombrado algunas de ellas. Estamos seguros de que encontrarás algo interesante para ti sin mucho esfuerzo y disfrutarás conociendo gente nueva en este formato. Después de todo, puedes usar un videochat desde casi cualquier lado y en cualquier momento: desde casa, paseando, en el metro o incluso haciendo senderismo. Todo lo que necesitas es un móvil y acceso a Internet.

Hagamos un resumen

Si no quieres pasar tu verano solo y sueñas con conocer a alguien, necesitas pasar a la acción ahora. En Internet tienes oportunidades casi ilimitadas para conocer gente nueva. Solo necesitas poner algo de esfuerzo y los resultados no tardarán en aparecer.

No estamos diciendo que los video chats son la mejor opción en tu caso pero definitivamente deberías probar este formato. Además, en la mayoría de los casos estos sitios son completamente gratis o requieren una suscripción bastante barata. ¡Pruébalos! ¡Seguro que te gusta!