Los menores de edad que no estén vacunados podrán ingresar a Uruguay sin hacer cuarentena

Según la fuente, la decisión se dio a partir de “evidencia científica” que demuestra que los menores de edad “transmiten menos el virus y suelen transitar la enfermedad en forma leve y no grave”, y por los buenos niveles de vacunación que hoy tiene Uruguay.

Además, se tomó como base que no todos los países de la región han habilitado la vacunación en menores de entre 12 y 18 años, como sí lo hizo Uruguay. Además, la Argentina (de donde se espera que llegue la mayoría de los extranjeros) recién aprobó este viernes la vacunación para chicos de entre 3 y 11 años con Sinopharm, por lo tanto, es esperable que muchas familias vengan con sus hijos no vacunados.

Cuando se anunció la apertura de las fronteras, el presidente Luis Lacalle Pou planteó que “todos los convivientes” debían permanecer en cuarentena si allí había un menor de edad no inmunizado. Ahora, esa posibilidad está descartada, de modo que no habrá cuarentenas para los extranjeros porque los vacunados deben realizarla -según el último decreto emitido por el MSP-, y los adultos no vacunados no pueden ingresar. ”Igualmente se los va a controlar mediante el segundo PCR que se hace a la semana del realizado anteriormente para ingresar”, indicó la fuente.

Hasta el momento se desconoce si estos menores de edad tendrán la posibilidad de vacunarse en Uruguay bajo el concepto de “turismo de vacunas”, como lo había planteado el intendente de Maldonado, Enrique Antía.

Refuerzo a Colonia

Según supo El País, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, autorizó que la dirección departamental de Salud de Colonia contrate a tres funcionarios “adicionales” en vistas a la apertura de fronteras y el flujo de personas que ingresarán al país a través del puerto de Colonia. El gobierno espera que el mayor número de ingresos se dé en ese departamento, con argentinos que llegarán desde Buenos Aires.

Las direcciones departamentales controlarán que los extranjeros cumplan con los protocolos sanitarios establecidos, como la realización de un test PCR a los siete días del realizado en el país de origen.