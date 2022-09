La hipótesis de un ataque planificado toma cada vez más fuerza en la investigación por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de las pericias realizadas en el celular de Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado.

En un chat del 27 de agosto, cuando se produjeron los incidentes frente al departamento de la titular del Senado entre la Policía de la Ciudad y los militantes, Uliarte le escribió a su amiga Agustina Díaz: “Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina”.

En los mensajes que intercambia Uliarte con la tercera detenida, le habría prometido a su amiga: "Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina".

En esa misma línea agrega: “Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo. Bqasta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi".

Las charlas que analiza la Justicia y que intercambiaron ambas detenidas son del mes de julio, del 27 de agosto y del 2 de septiembre, tras el atentado contra la Vicepresidenta.

Los chats

Agustina Díaz: ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?.

Brenda Uliarte: Mandé a matar a la vice Cristina. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi.

AD: Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?.

BU: No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune.

AD: Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta.

BU: Por eso mandé a alguien.

AD: Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorra.

BU: Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada.

AD: ¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites.

BU: Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país.

Fuente: Crónica.com.ar