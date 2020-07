Los mensajes de los ex participantes de "Bake Off": ironías, críticas y reflexiones

De esta manera, los televidentes pudieron disfrutar el minuto a minuto de la competencia producida por Turner para Telefe entre los finalistas. Ambos se enfrentaron en una final que contó con un solo desafío, una gran sorpresa, una definición apasionante y un pico de 17,3 puntos de rating, liderando su franja horaria por amplio margen.

En las redes sociales, los seguidores del reality conducido por Paula Chaves expresaron todo tipo de opiniones sobre lo que estaba pasando. Minutos antes de la emisión, Carolina, una de las ex participantes, expresó con tono irónico a través de su cuenta de Twitter. “Haciendo la previa: ‘Tramposa, algo altanera y mentirosa’, grande Leeeeeo Nota musical. Varias notas musicales, ¿qué tema escuchan ustedes?”, preguntó con ironía la joven tucumana respecto a Tramposa y mentirosa, uno de los éxitos de Leo Mattioli.

“Mentirosa de Ráfaga, me encanta”, le respondió su ex compañero, Angelo, para ponerle más condimentos a toda la controversia por Samanta. Cuando finalmente se supo que ella había sido descalificada por no respetar el reglamento del reality, el joven cocinero señaló: “Felicitaciones @DamianPier, dejaste un montón de cosas para estar ahí. Cómo todos. Me pone contento por vos, sé todo lo que la luchaste. Por otro lado, creo que Samanta perjudicó a todos los participantes, ¿o solo fue profesional en la final? ¡Un abrazo y a festejar!”.

Al ver que lo cuestionaban por su mensaje al nuevo ganador, Angelo afirmó: “Lo digo con toda la buena onda eh, Damián no tiene la culpa de nada. Solo esperaba otra resolución por parte de la producción”. Luego, agregó: “¿¿¿La gente que me dice que soy un caradura por felicitar a Damián???Cuando se grabó la final tenía más relación con Samanta, ¿que tiene de malo? A él no lo bardeé, insulté ni nada por el estilo. Las circunstancias son muy diferentes”.

Luego del final del programa, Carolina hizo una reflexión sobre todo lo que vivió en Bake Off: “¡Felicito a los 13 ganadores del programa! Porque para mí es así, ganamos todos. ¡Un error lo cometemos todos! Somos humanos, tenemos que saber entender al otro. ¿Si a mí me cuesta? Sí, porque mucho puse esfuerzo en esta competencia y tal vez enterarte de muchas cosas me hacen enojar. Aflojemos con la bardeada, las redes no es la vida, son sociales, claro allí nos vemos todos involucrados pero no se dejen atrapar por la red. Pero es algo que yo también debo aprender”.

Uno de los momentos más esperados de la final del reality fue cuando Samanta realizó su descargo al enterarse de que había sido descalificada. “La pasé muy mal por todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales. Ha sido todo muy cruel para mí, pero eso no quita que lo que haya vivido en la carpa fue maravilloso. Cometí un error, soy humana y lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro esto: no soy profesional pastelera, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi conocimiento con la cocina o el acercamiento a la cocina fue limitado. Fue con un pequeño emprendimiento familiar”.

Por último, Damián se mostró muy emocionado por la consagración: “Estoy dentro de todo contento por este reconocimiento, más allá de que la situación no haya sido la ideal. Les quiero agradecer la decisión que tomaron, estoy muy feliz. La gente creía mucho en mí pero yo no me la creía, y sé que es un empujón enorme para lo que es mi futuro con la pastelería, que tanto amo”.