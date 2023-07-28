Como adelantó Ahora ElDía, el edil Ignacio Farfán renunció a su banca en el Concejo Deliberante, la cual será ocupada por Manuela González, actual responsable del área de Género y Diversidad de la Municipalidad.

En diálogo con Ahí Vamos (Ahora Cero Radio), el concejal explicó que “en el día de ayer confirme otro cargo público, y hoy de mañana les comunique a mis compañeros, por eso fue tan rápido, pero la decisión la tome ayer, mi familia también se enteró ayer. y justo hoy teníamos sesión y aproveché para que se apruebe la renuncia”, reveló.

Comentó que “el único que no aceptó mi renuncia fue Luis Castillo, que en un acto de cariño votó en contra porque dice que no quería que me vaya”, expresó con agradecimiento, y añadió que “me sorprendieron las palabras de los concejales, no sé si las merezco, pero fueron muy sinceras”.

Acerca del nuevo cargo que ocupará, manifestó que “es en el poder judicial pero no puedo dar más detalles por respeto a las nuevas autoridades, pero el lunes termino la gestión, voy porque tengo comisión y ya puedo comunicar con detalles”.

Sobre su balance en el Concejo Deliberante, destacó que “tratamos 919 expedientes”, y valoró con los pertinentes a “género y a los adultos mayores”

Consultado por las diferencias internas dentro del peronismo local, Farfán opinó que “van modificándose las ideologías, es difícil mantenerse en un mismo lugar porque uno va cambiando. Yo ingresé con Bahillo, ahora estamos nuevamente todos juntos. Yo respeto a la gente que planta sus diferencias desde el respeto y no la violencia. Está bueno que la gente cambie su opinión, pero no desde la violencia. Siempre los relatos los hice desde las ideas y no de las personas”, sostuvo.

Con respecto a si en el período electoral el Concejo Deliberante trabaja a otro ritmo, reconoció que “Sucede que los concejales no quieran debatir porque puede impactar en las elecciones, nosotros planteamos esto, de que hay una tendencia de que los concejos se aplastan y queríamos que fuera diferente, pero hay cosas que han quedado trabadas, por ejemplo hay uno que presenté hace unos meses sobre control de ingreso vial que hace un tiempo”.

Finalmente, postuló que “la gente tiene que poder ver la actividad del concejo para saber lo que se hace. No hay jurado de los concejales, sino que es el pueblo con su voto. Nosotros hemos propuesto esto, espero que se pueda en los próximos meses o en el próximo concejo”, cerró.