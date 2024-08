Los Simuladores, la mítica tira de ficción creada por creada y dirigida por Damian Szifron y protagonizada por Federico D’Elía, Alejandro Fiore, Diego Peretti y Martín Seefeld, es una de las producciones que marcó un antes y después en los televidentes. Sus fanáticos se emocionaron cuando se anunció una película que continuaba la historia y que tenía fecha de salida para este año. Sin embargo, las noticias respecto a la producción cesaron rápidamente y causó preocupación, por lo que uno de sus actores principales, dio a conocer qué está pasando detrás de escena.



Diego Peretti, quien encarnó al camaleónico Ravenna, había entristecido a los fanáticos cuando este mes señaló que “el país se encuentra en una situación muy complicada y la política cultural también bastante caótica”, algo que afectó al proceso de la película, sumado a la crisis de Paramount, la empresa matriz de Telefe. En este sentido, el actor reveló que lo único listo es el guión por ahora, por lo que restan no menos de dos años en caso de avanzar con el rodaje y la posproducción. A su vez, Peretti aseguró que con sus compañeros prometieron realizar la filmación durante este año para llevar a cabo el estreno en 2025, “pero no va a pasar esto, no la vamos a poder cumplir”.



Por su parte, el director Damián Szifrón habló en una reciente entrevista de los problemas para hacer la película, pero desligó a la política y el recorte de fondos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). “Hubo muchas imprecisiones. La situación del INCAA, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con la demora”, aclaró el cineasta detrás de “Tiempo de valientes”, “El fondo del mar” y “Misántropo”. Y agregó: “Se trata de un emprendimiento 100% privado, lógicamente. Cuando se anunció, Paramount estaba desembarcando con su servicio de streaming en la región y se proponía hacer una inversión muy fuerte en un proyecto francamente ambicioso. Yo tengo libertad creativa total y definitivamente la usé a la hora de sentarme a escribir”.



Luego, Szifrón explicó: “Más tarde, la compañía atravesó una crisis global que es de público conocimiento, está encaminándose hacia una fusión, repercute en el valor de sus acciones, y hoy su situación financiera es muy distinta. Son corporaciones, esto pasa todo el tiempo, y sumado a que la proliferación y disolución de plataformas cambian las reglas del juego, muchos proyectos se ven afectados”.