Luisana Lopilato habló sobre el regreso de la banda Erreway a los escenarios en el 2025 que involucra a varios integrantes de la serie Rebelde Way, y confirmó que no estará presente.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz dio la noticia a sus seguidores y contó: "Hola a todos, sé que se pusieron re contentos con la vuelta de Erreway, yo también me puse muy feliz por ellos. Me llenaron de preguntas en las redes sociales y estoy acá para contestarles".

Luego, anunció: "Muchos quieren saber si voy a formar parte del tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez. ¿Quién te dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito?".

Además, explicó los motivos de su ausencia en el proyecto: "Básicamente es por temas de calendario, el 2025 lo tengo tomado con mucho trabajo, gracias a Dios. Voy a estar filmando en marzo, en Vancouver, una película. En mayo tengo Pepita la Pistolera y para finales de año también hay otro proyecto que se está terminando de confirmar".

Luisana Lopilato sobre la vuelta de Erre Way pic.twitter.com/7eRFqBRPbB — MF (@MundoFamososOk) November 27, 2024

"Estoy con mucho trabajo, son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada. Ustedes saben que Mía Colucci, Rebelde Way/Erreway fue un proyecto que me hizo sentir muy orgullosa de formar parte. Estoy siempre muy agradecida por todo el cariño de ustedes, hasta el día de hoy me llenan de amor en las redes sociales", destacó.

Finalmente, expresó su felicidad con las personas que fueron sus compañeros en su momento: "Estoy muy contenta con Feli (Colombo), con Benja (Rojas) y con Cami (Bordonaba) porque sé que la van a romper, y bueno... yo ya se los dije a ellos, pero saben que estoy acá para lo que necesiten y los apoyo en todo y vamos que la van a romper".

Con respecto a la película que grabará durante marzo de 2025, la actriz compartió cómo será su gira y sus proyectos laborales en el próximo año tras la pregunta de un seguidor. De esta manera, enumeró:

¿Cuándo vuelve Rebelde Way?

Rebelde Way volverá en 2025 y finalmente se confirmó la presencia de Camila Bordonaba junto a Benjamín Rojas y Felipe Colombo.

"¡Estamos felices de anunciar este reencuentro y con muchas ganas de volver a vernos y disfrutar de un show increíble que estamos preparando con mucha emoción y alegría!", expresaron desde las redes sociales del tour. "Nos vemos pronto. Camila, Benja y Felipe", anunciaron sobre la gira, que se llama "Juntos otra vez".

En los últimos días, se difundió en las redes sociales un video con Benjamín Rojas y Felipe Colombo a modo de adelanto y los fanáticos enloquecieron.

Los actores utilizaron la frase "Soy quien soy por nuestra historia…", fragmento de la canción "Memoria", para compartir el posteo en la red. En el clip se lo puede ver primero a Benjamín manejando una camioneta mientras canta y pasa a buscar a Felipe, quien carga en el vehículo instrumentos musicales.

Luego, ambos se dirigen hacia una casa, golpean la puerta y alguien les abre. Sin embargo, no se revela en ese video la identidad de dicha persona. Finalmente, el sueño de los fanáticos se hizo realidad y este lunes se mostró en otro clip que, detrás de esa puerta, se encontraba Camila Bordonaba.

"¿Qué miran? ¿Vamos a girar?", pregunta la artista al subir al auto junto a sus compañeros. Hasta el momento, se confirmó la gira de Rebelde Way en Quito, Guayaquil, Lima, Napoli, Madrid y Barcelona, y las entradas estarán disponibles a partir del 2 de diciembre.

Cabe mencionar que el periodista Agustín Rey había adelantado semanas atrás al aire de Argenzuela (Radio 10) el regreso de Bordonaba a los escenarios: "La banda que el año que viene va a volver a juntarse es Erreway, la banda de Luisana Lopilato pero sin ella, Felipe Colombo y Benjamín Rojas".

En este contexto, contó: "Camila Bordonaba, tres fuentes tengo... el año que viene volvería a los escenarios para cumplir con dos fechas en Israel, que es lo que está pautado hasta ahora".