La Azotea de Lapalma, museo histórico ubicado en una antigua casa-quinta del siglo XIX, abrirá los miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 horas; los sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas; y los domingos y feriados de 10 a 13 horas.

La Casa de Haedo, una de las edificaciones más antiguas de la ciudad, podrá visitarse los miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 horas, y los sábados, domingos y feriados de 10 a 13 horas.

La Casa Natal de Fray Mocho, dedicada a la vida y obra del escritor y periodista José Sixto Álvarez, permanece abierta los miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 horas, y los sábados y domingos de 10 a 13 horas.

En tanto, la Casa De Deken, Museo de la Memoria Popular, atiende de miércoles a domingos y feriados de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. El espacio está orientado a la construcción de la memoria social y colectiva, con muestras permanentes y temporarias vinculadas a procesos históricos y culturales de la comunidad.

El Museo del Carnaval, que recorre la historia y evolución de una de las manifestaciones culturales más representativas de la ciudad, abrirá los miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 horas, y los sábados, domingos y feriados de 9 a 13 horas.

Por último, el Museo Ferroviario, dedicado a rescatar la importancia del ferrocarril en el desarrollo urbano y social de la región, funcionará de martes a viernes de 8 a 15 horas; los sábados de 8 a 12 horas; y los domingos y feriados de 8 a 12 y de 16 a 20 horas.

Desde el área de Cultura se indicó que la adecuación horaria busca acompañar la mayor circulación de público durante el verano y facilitar el acceso a los museos tanto a residentes como a turistas.