Los museos de la ciudad cambiaron su horario de funcionamiento por la temporada de verano
La medida alcanza todos los espacios museísticos municipales. Los nuevos horarios rigen durante el período estival y varían según cada institución.
La Azotea de Lapalma, museo histórico ubicado en una antigua casa-quinta del siglo XIX, abrirá los miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 horas; los sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas; y los domingos y feriados de 10 a 13 horas.
La Casa de Haedo, una de las edificaciones más antiguas de la ciudad, podrá visitarse los miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 horas, y los sábados, domingos y feriados de 10 a 13 horas.
La Casa Natal de Fray Mocho, dedicada a la vida y obra del escritor y periodista José Sixto Álvarez, permanece abierta los miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 horas, y los sábados y domingos de 10 a 13 horas.
En tanto, la Casa De Deken, Museo de la Memoria Popular, atiende de miércoles a domingos y feriados de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. El espacio está orientado a la construcción de la memoria social y colectiva, con muestras permanentes y temporarias vinculadas a procesos históricos y culturales de la comunidad.
El Museo del Carnaval, que recorre la historia y evolución de una de las manifestaciones culturales más representativas de la ciudad, abrirá los miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 horas, y los sábados, domingos y feriados de 9 a 13 horas.
Por último, el Museo Ferroviario, dedicado a rescatar la importancia del ferrocarril en el desarrollo urbano y social de la región, funcionará de martes a viernes de 8 a 15 horas; los sábados de 8 a 12 horas; y los domingos y feriados de 8 a 12 y de 16 a 20 horas.
Desde el área de Cultura se indicó que la adecuación horaria busca acompañar la mayor circulación de público durante el verano y facilitar el acceso a los museos tanto a residentes como a turistas.