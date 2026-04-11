Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que comenzaron a regir los nuevos horarios de atención en los museos municipales, en el marco del inicio de la temporada otoño-invierno. La medida busca adaptar el funcionamiento de estos espacios culturales a la menor afluencia turística propia de estos meses, sin resignar la posibilidad de acceso para vecinos y visitantes.

En este contexto, el Museo del Carnaval abrirá de miércoles a sábados en doble turno, de 9 a 12 y de 16 a 19, mientras que los domingos y feriados funcionará únicamente por la mañana, de 9 a 12. Por su parte, el Museo Casa de Haedo atenderá de miércoles a viernes también en dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 16 a 19, en tanto que los sábados, domingos y feriados lo hará solo en horario matutino, de 9 a 12.

El Museo Azotea de Lapalma mantendrá una modalidad similar: abrirá de miércoles a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19, mientras que los sábados sumará atención de 9 a 12 y de 16 a 19, y los domingos y feriados recibirá visitantes únicamente de 9 a 12. En tanto, el Museo de la Memoria Popular funcionará de miércoles a viernes en doble turno, de 9 a 12 y de 16 a 19, y ampliará su atención durante los fines de semana y feriados con apertura de 9 a 12 y de 16 a 19.

Por otro lado, el Museo Casa Natal de Fray Mocho abrirá sus puertas de martes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19, mientras que los sábados, domingos y feriados funcionará de 9 a 12. A su vez, el Museo Ferroviario atenderá de martes a viernes en el horario de 9 a 12, y los sábados, domingos y feriados lo hará en doble turno, de 9 a 12 y de 16 a 19.

Desde el área de Cultura señalaron que estos cambios apuntan a sostener la actividad de los museos durante todo el año, adecuando los horarios a la dinámica estacional. Asimismo, invitaron a la comunidad a recorrer estos espacios, que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad y constituyen una propuesta accesible para distintas edades.