Los museos de Gualeguaychú ampliaron sus horarios de atención con nuevas franjas durante la semana, los fines de semana y feriados. La medida permitirá contar con más opciones para recorrer los distintos espacios culturales y conocer el patrimonio histórico de la ciudad.

Según indicaron desde el Municipio, “la ampliación acompaña la participación de vecinos y visitantes en las propuestas culturales y busca facilitar el acceso a los museos en distintos momentos del día”. E indicaron que “desde la Dirección de Cultura también se continúa trabajando en recorridos y actividades vinculadas con la memoria, la identidad y la historia local”.

Los nuevos horarios de funcionamiento son los siguientes:

Museo Ferroviario Enrique Aagaard

Martes a viernes, de 8 a 12. Sábados y domingos, de 14 a 18. Feriados, de 8 a 12 y de 14 a 18.

Museo Azotea de Lapalma

Martes a viernes, de 9 a 12. Miércoles a sábados, de 15:30 a 18:30. Sábados, domingos y feriados, de 10 a 13.

Museo Casa Natal de Fray Mocho

Del 10 al 25 de octubre: lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 17. Sábados y domingos, de 10 a 16.

Casa De Deken / Museo de la Memoria Popular

Lunes a viernes, de 7 a 13. Martes a viernes, de 19 a 22. Sábados, domingos y feriados, de 10 a 13 y de 17 a 20.

En este apartado, la Municipalidad recordó que las instituciones o grupos que deseen realizar visitas en horarios especiales pueden hacerlo comunicándose al 3446-571227.

Museo del Carnaval

Martes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 20. Sábados, de 9 a 12 y de 16 a 20. Domingos y feriados, de 9 a 13.

Museo Casa de Haedo

Martes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 19. Sábados, domingos y feriados, de 10 a 13.