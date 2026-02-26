CULTURA
Los museos de la ciudad tendrán nuevos horarios a partir de marzo
Con el inicio del ciclo lectivo 2026, los espacios museísticos de Gualeguaychú reorganizan sus días y franjas de atención para optimizar la recepción de visitantes e instituciones educativas.
En el marco del comienzo del ciclo lectivo 2026, los Museos de la ciudad informaron la actualización de sus horarios de atención al público a partir del mes de marzo. “La reorganización busca mejorar la planificación de visitas, fortalecer el trabajo con escuelas y facilitar el acceso del público en general”, explicaron.
A continuación, se detallan los nuevos días y horarios de cada espacio:
Museo Ferroviario de Gualeguaychú
Dirección: Parque de la Estación (Maestra Piccini y Maipú)
Martes, miércoles, jueves y viernes:
08:00 a 12:00 h
Sábados, domingos y feriados:
08:00 a 12:00 h
16:00 a 20:00 h
Museo Casa Natal de Fray Mocho
Dirección: Fray Mocho 135
Miércoles, jueves y viernes:
09:00 a 12:00 h
14:00 a 17:00 h
Sábados y domingos:
10:00 a 13:00 h
Museo del Carnaval
Dirección: Rocamora y Jose Manuel Estrada
Miércoles, jueves, viernes y sábados:
09:00 a 12:00 h
17:00 a 20:00 h
Domingos y feriados:
09:00 a 13:00 h
Museo Azotea de Lapalma
Dirección: Jujuy 1403
Miércoles, jueves y viernes:
09:00 a 12:00 h
14:30 a 17:30 h
Sábados:
10:00 a 13:00 h
14:30 a 17:30 h
Domingos y feriados:
10:00 a 13:00 h
Museo Casa de Haedo
Dirección: Rivadavia y San José
Miércoles, jueves y viernes:
09:00 a 12:00 h
15:00 a 18:00 h
Sábados, domingos y feriados:
10:00 a 13:00 h
Museo de la Memoria Popular Osvaldo del Monte
Dirección: 25 de Mayo 734
Miércoles, jueves y viernes:
09:00 a 12:00 h
14:00 a 17:00 h
Sábados, domingos y feriados:
10:00 a 13:00 h
17:00 a 20:00 h
Proyectos pedagógicos 2026
En paralelo a la actualización horaria, los equipos de los distintos museos avanzan en el diseño y fortalecimiento de proyectos pedagógicos que se incorporarán a la oferta vigente durante 2026.
Estas iniciativas buscan profundizar el vínculo entre el patrimonio y la comunidad educativa, promoviendo experiencias que integren historia, memoria, identidad y cultura local. Desde su especificidad temática —ferroviaria, literaria, histórica, carnavalesca o vinculada a la memoria social— cada museo desarrolla propuestas orientadas al aprendizaje activo y la reflexión.
De este modo, los Museos de la ciudad continúan posicionándose como espacios de encuentro, formación y construcción colectiva, con una agenda articulada al calendario escolar y a la dinámica cultural local.