En el marco del Mundial de Canotaje, la ciudad vive una experiencia de intercambio cultural que trasciende las competencias. La llegada de delegaciones internacionales y visitantes de distintos puntos del mundo se convirtió en una oportunidad para mostrar la riqueza histórica, patrimonial y cultural con la que cuenta nuestra ciudad.

Según indicaron desde el Municipio, durante estos días, visitantes provenientes de Alemania, España, Hungría, Bélgica, Italia, Portugal, Inglaterra, Suecia, Chile, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, entre otros países, se acercaron a conocer los espacios culturales locales. También llegaron turistas argentinos de Córdoba, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Buenos Aires y Entre Ríos.

Familias enteras, grupos de acompañantes, familiares de competidores y periodistas internacionales participaron de los recorridos, en una experiencia que combinó el descubrimiento del patrimonio, la curiosidad por las costumbres locales y el encuentro entre personas de diferentes culturas.

Seis museos para descubrir la identidad de Gualeguaychú

Los seis museos municipales fueron protagonistas de esta propuesta, ofreciendo un recorrido por distintas dimensiones de la historia, la memoria colectiva, el patrimonio ferroviario, la vida cotidiana, la literatura y las expresiones populares de la ciudad.

Los espacios visitados fueron la Azotea de Lapalma, la Casa de Deken, sede del Museo de la Memoria Popular, el Museo Ferroviario Enrique Aagaard, el Museo Casa de Haedo, el Museo Casa Natal de Fray Mocho y el Museo del Carnaval.

Cada lugar permitió descubrir historias, objetos, testimonios y construcciones que forman parte de la identidad gualeguaychuense. A través de sus colecciones y relatos, los visitantes pudieron conocer cómo se fue conformando la ciudad, cuáles son sus tradiciones y qué acontecimientos marcaron su desarrollo.

El interés por las propuestas culturales se manifestó en las preguntas, las conversaciones y las ganas de profundizar en cada historia.

Accesibilidad, acompañamiento y experiencias compartidas

Las audioguías en inglés, disponibles en los museos, facilitaron el acceso a los contenidos históricos y culturales para los visitantes internacionales, permitiéndoles conocer los relatos en su propio idioma y recorrer los espacios con mayor autonomía.

Este recurso se complementó con el acompañamiento de los equipos de guías, que orientaron a los grupos, respondieron consultas y aportaron información para enriquecer cada visita. La atención personalizada favoreció una experiencia cercana y participativa, en la que el conocimiento se construyó también a través del diálogo.

La posibilidad de acceder a los contenidos en inglés constituyó una herramienta importante para acercar el patrimonio a personas de diferentes nacionalidades y facilitar el intercambio cultural. Así, los museos se transformaron en espacios de encuentro donde las diferencias idiomáticas no fueron un impedimento para compartir historias, despertar curiosidad y conocer otras realidades.

El recorrido se extendió a otros espacios emblemáticos

La experiencia cultural también incluyó visitas a otros lugares representativos de Gualeguaychú, como el ex Frigorífico y el Corsódromo, que permiten comprender diferentes aspectos de la historia, el desarrollo productivo y las tradiciones populares de la comunidad.

El ex Frigorífico constituye un testimonio significativo de la memoria del trabajo y de la actividad industrial que formó parte del crecimiento de la ciudad. Su historia permite acercarse a las transformaciones económicas y sociales que marcaron la vida de numerosas familias.

Por su parte, el Corsódromo representa uno de los espacios más reconocidos de Gualeguaychú, vinculado al desarrollo de sus grandes desfiles carnavalescos y a una expresión artística y popular que convoca cada año a miles de personas. Estos recorridos ampliaron la experiencia de quienes llegaron motivados por el Mundial, ofreciéndoles nuevas perspectivas sobre la ciudad y permitiéndoles conocer lugares que forman parte de su historia y de su identidad colectiva.





Sorpresa, curiosidad y una ciudad que se abre al mundo

Uno de los aspectos más destacados de estas visitas fue la sorpresa de numerosos turistas al descubrir la diversidad de propuestas culturales que ofrece Gualeguaychú. La variedad de sus museos, el valor histórico de sus edificios y la posibilidad de conocer diferentes aspectos de la vida local despertaron un marcado interés entre quienes recorrieron estos espacios.

Los visitantes se mostraron maravillados por la riqueza patrimonial y quisieron saber cada vez más sobre las historias, las tradiciones y las particularidades de la comunidad. Las preguntas y conversaciones dieron lugar a intercambios espontáneos, en los que también pudieron compartir experiencias y reconocer similitudes y diferencias entre sus lugares de origen y la ciudad anfitriona.

De esta manera, el Mundial se convirtió también en una instancia de encuentro entre culturas, en la que el patrimonio funcionó como un puente para generar vínculos, compartir conocimientos y fortalecer la hospitalidad que caracteriza a la ciudad.

“La llegada de visitantes internacionales demuestra que la cultura local tiene la capacidad de despertar interés más allá de las fronteras. Cada recorrido permite que las historias de Gualeguaychú circulen, sean escuchadas y encuentren nuevas miradas, al tiempo que reafirma la importancia de sostener políticas públicas destinadas a la preservación y difusión del patrimonio”, resaltaron desde el Municipio.