Los seis museos municipales de la ciudad participaron este sábado 30 de mayo del V Encuentro Regional de Museos de Entre Ríos, realizado en la Plaza General Francisco Ramírez, en Concepción del Uruguay.

La jornada reunió a museos, trabajadores de la cultura, estudiantes y comunidades de distintas localidades de la provincia, en un espacio de intercambio de experiencias, saberes y proyectos vinculados a la preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural.

El encuentro contó con la participación de 34 museos provenientes de 16 ciudades de nueve departamentos de Entre Ríos, y se constituyó como una instancia relevante para el trabajo museológico provincial.

La actividad fue organizada por la Tecnicatura en Museología de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Uader, el Museo Pablo Lorentz y el Museo Histórico Evocativo de Concepción del Uruguay.

En representación de Gualeguaychú participaron el Museo Ferroviario “Enrique Aagaard”, el Museo Casa Natal de Fray Mocho, el Museo Azotea de Lapalma, el Museo de la Memoria Popular Osvaldo Delmonte, el Museo Casa de Haedo y el Museo del Carnaval, que compartieron experiencias, proyectos y acciones vinculadas a la gestión y puesta en valor del patrimonio local.