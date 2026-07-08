Desde la Dirección de Cultura informaron los días y horarios de apertura que tendrán los museos municipales de la ciudad durante el próximo fin de semana largo.

Museo Ferroviario

Jueves a domingo: de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 h.

Casa de Deken

Jueves: de 10:00 a 13:00 h.

Viernes, sábado y domingo: de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Casa de Haedo

Jueves a domingo: de 10:00 a 13:00 h.

Casa Natal de Fray Mocho

Jueves y viernes: cerrado.

Sábado y domingo: de 10:00 a 13:00 h.

Azotea de Lapalma

Jueves: de 10:00 a 13:00 h.

Viernes: de 9:00 a 12:00 y de 14:30 a 17:30 h.

Sábado: de 10:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 h.

Domingo: de 10:00 a 13:00 h.

Museo del Carnaval

Jueves, viernes y domingo: de 9:00 a 13:00 h.

Sábado: de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 h.

Asimismo, desde el Municipio reiteraron la invitación a vecinos y visitantes a recorrer estos espacios y conocer el patrimonio cultural de la ciudad.