Los museos municipales tendrán horarios especiales durante el fin de semana largo
Los espacios permanecerán abiertos con distintos días y franjas horarias para que vecinos y visitantes puedan recorrer el patrimonio cultural de la ciudad.
Desde la Dirección de Cultura informaron los días y horarios de apertura que tendrán los museos municipales de la ciudad durante el próximo fin de semana largo.
Museo Ferroviario
Jueves a domingo: de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 h.
Casa de Deken
Jueves: de 10:00 a 13:00 h.
Viernes, sábado y domingo: de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Casa de Haedo
Jueves a domingo: de 10:00 a 13:00 h.
Casa Natal de Fray Mocho
Jueves y viernes: cerrado.
Sábado y domingo: de 10:00 a 13:00 h.
Azotea de Lapalma
Jueves: de 10:00 a 13:00 h.
Viernes: de 9:00 a 12:00 y de 14:30 a 17:30 h.
Sábado: de 10:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 h.
Domingo: de 10:00 a 13:00 h.
Museo del Carnaval
Jueves, viernes y domingo: de 9:00 a 13:00 h.
Sábado: de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 h.
Asimismo, desde el Municipio reiteraron la invitación a vecinos y visitantes a recorrer estos espacios y conocer el patrimonio cultural de la ciudad.