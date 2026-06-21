Por las salas de maternidad del Hospital Centenario de Gualeguaychú pasan cada vez menos recién nacidos. Los números reflejan una realidad que no es exclusiva de la ciudad, pero que también comienza a hacerse evidente a nivel local: la cantidad de nacimientos viene disminuyendo de manera sostenida en los últimos años.

Las estadísticas del principal efector público de salud de la ciudad muestran una caída significativa si se compara la actualidad con lo que ocurría apenas siete años atrás. En 2019 nacieron 982 bebés en el Hospital Centenario, mientras que en 2023 la cifra descendió a 800 y en 2024 y 2025 se mantuvo en 785 nacimientos anuales.

Los primeros cinco meses de 2026 parecen confirmar que la tendencia continúa. Entre enero y mayo se registraron 334 nacimientos, una cifra inferior a la observada en el mismo período de 2025, cuando habían nacido 345 niños, y muy por debajo de los 454 alumbramientos contabilizados entre enero y mayo de 2019.

En términos porcentuales, la comparación entre 2019 y 2025 muestra una disminución cercana al 20% en la cantidad de nacimientos anuales en el hospital público de referencia de Gualeguaychú.

La caída también puede observarse en los registros parciales de los primeros meses del año. Mientras en 2019 se produjeron 454 nacimientos entre enero y mayo, en 2023 fueron 364; en 2024, 329; en 2025, 345; y en 2026, 334.

La tendencia no responde a un fenómeno exclusivamente local. En distintas provincias argentinas se viene observando una reducción sostenida de la natalidad, asociada a múltiples factores sociales, económicos y culturales.

La causa más señalada por distintos especialistas son las dificultades económicas y estructurales para sostener un proyecto familiar. El escaso acceso a la vivienda propia y a trabajos estables y bien remunerados ha postergado o directamente anulado la decisión de tener hijos.

Luego también aparecen la postergación de la maternidad y la paternidad, el acceso a métodos anticonceptivos, una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral y transformaciones en las expectativas de las nuevas generaciones respecto de la conformación de familias numerosas.

En Argentina, el descenso de la natalidad comenzó a profundizarse durante la última década y se aceleró a partir de la pandemia de Covid-19. Según diversos estudios demográficos, el país atraviesa un proceso de transición poblacional caracterizado por una menor cantidad de nacimientos y un progresivo envejecimiento de la población.

En Gualeguaychú, las cifras del Hospital Centenario permiten dimensionar el alcance del fenómeno. Entre 2019 y 2025 hubo 197 nacimientos menos por año, lo que equivale a una reducción de aproximadamente un quinto de los nacimientos registrados en el principal establecimiento sanitario público de la ciudad.

La estabilidad observada entre 2024 y 2025 podría sugerir una desaceleración de la caída, aunque los datos parciales de 2026 indican que todavía no hay señales claras de una recuperación.

De mantenerse el ritmo actual, el año podría cerrar nuevamente por debajo de los 800 nacimientos, consolidando un escenario muy diferente al de hace menos de una década.

Las implicancias de esta transformación exceden el ámbito sanitario. Una disminución sostenida de la natalidad impacta a mediano y largo plazo en la matrícula escolar, en la planificación de políticas públicas, en la estructura del mercado laboral y en la composición etaria de la población.

Las escuelas son uno de los primeros sectores en advertir las consecuencias de esta tendencia. Menos nacimientos hoy significan menos alumnos ingresando al nivel inicial dentro de cuatro o cinco años, una situación que ya comenzó a ser advertida en algunas jurisdicciones del país.

También plantea desafíos para el sistema previsional y para la organización futura de los servicios de salud, en una sociedad que gradualmente tendrá una proporción mayor de adultos mayores y una menor cantidad de personas en edad económicamente activa.

Aunque el fenómeno tiene un alcance nacional, los datos de Gualeguaychú permiten ponerle números a una realidad que muchas familias y profesionales de la salud ya perciben cotidianamente: las maternidades están menos concurridas que años atrás y cada vez nacen menos niños en la ciudad.

Los nacimientos en una década se desplomaron 40% en el país

Un estudio del Observatorio del Desarrollo Humano de la Universidad Austral mostró la abrupta caída de nacimientos en menos de una década. Además, reveló que crecen las familias monoparentales y en el 57% de las viviendas no hay menores de 18 años

La tasa de natalidad en Argentina cayó un 40% desde 2014. Se trata de una de las disminuciones más bruscas en América Latina.

El análisis, basado en los datos de Indec, mostró que los hogares sin niños crecieron de manera sostenida, representando el 57% del total en el censo de 2022, frente al 44% registrado en 1991.

Los porcentajes están casi invertidos entre los dos extremos analizados: en 1991, en el 56% de las viviendas había menores de 18 años y en el 44% no. Mientras que hoy las cifras son 57% (sin hijos menores) versus 44% (con hijos menores), lo que muestra cómo cambió la composición de los hogares, debido tanto a la caída de nacimientos como al envejecimiento de la población.

Otro cambio importante en las dinámicas familiares es el aumento de los hogares unipersonales, que ahora representan el 25% del total en comparación con el 13% en 1991.

En paralelo, los hogares monoparentales, en su mayoría liderados por mujeres, también muestran un marcado incremento. En tanto, la población de adultos mayores creció considerablemente, con los mayores de 85 años que aumentaron del 1,5% al 11,8% de la población total desde 1991.

Los cambios en los patrones de maternidad en el país indican un claro desplazamiento, con la edad promedio para tener el primer hijo ahora situada entre los 30 y los 34 años. Y en cifras concretas, el promedio de hijos por mujer bajó a 1,4 a nivel nacional.