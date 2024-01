Luego de un gran 2023 en el que rompió varios récords, Lionel Messi seguirá intentando obtener títulos este 2024 con la Selección Argentina y el Inter Miami. De cara a un extensa temporada, el máximo ganador de campeonatos en la historia del fútbol tendrá ocho chances para ampliar su récord y agigantar su leyenda con logros colectivos como la Copa América y la Liga de Campeones de la Concacaf.



La Selección Argentina tendrá bastante actividad en este 2024. Además de los amistosos y la continuidad de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, la Albiceleste defenderá el título de Copa América obtenido en 2021.



Con Messi como capitán y en lo que será el adiós de Ángel Di María de la Selección, el equipo de Lionel Scaloni viajará a Estados Unidos para lograr el bicampeonato. El certamen arranca el 20 de junio y finaliza el 14 de julio.



Dos semanas más tarde, arrancan nada menos que los Juegos Olímpicos en París. A fines de enero, la Sub-23 dirigida por Javier Mascherano se juega el Preolímpico. En caso de clasificar, cada país puede llevar a tres jugadores mayores de 23 años y el Jefecito nunca ha descartado llevar a Leo.



"Si él quiere jugar es bienvenido, pero primero tenemos que clasificarnos. Tiene las puertas abiertas de la Selección para hacer lo que quiera, esa es la realidad. Mi relación con él es de una amistad muy grande y a mí me encantaría", ha sabido decir Mascherano. ¿Por qué no repetir la dorada de Beijing 2008?

Como Leo llegó al Inter Miami con la MLS ya iniciada -su equipo estaba último en la Conferencia Este-, la temporada 2024 será la primera en la que jugará la liga completa, por lo que habrá mayores chances de clasificar a los playoffs y pelear por el título. Del que defenderán el campeonato será la Leagues Cup, por lo que sería el segundo trofeo que Messi podría levantar este año. Esta conquista significó el 44° título en su carrera, algo que lo convirtió en el más ganador de la historia superando a Dani Alves, con 43.



Por haber ganado la Leagues Cup, Inter Miami se ganó el derecho de jugar la Copa Interamericana en lo que será el regreso de esta competición. Si bien falta confirmación oficial, también la jugarían el León de México (campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf), Fluminense (campeón Copa Libertadores) y Liga de Quito (campeón Copa Sudamericana).



El cuarto posible trofeo sería la Liga de Campeones de la Concacaf, donde aguarda en octavos de final por el ganador del cruce entre Nashville y Deportivo Moca, de República Dominicana. En caso de ser campeón, el Inter Miami se ganaría el derecho de disputar a fin de año la Copa Intercontinental, torneo que viene a reemplazar el Mundial de Clubes (se hará cada cuatro años a partir de 2025) y estará compuesto por los seis equipos que ganaron la edición anterior de los campeonatos continentales en cada confederación de la FIFA.

El sexto título que puede levantar Messi con el Inter Miami está en veremos. Se trata de la US Open Cup, de la que Las Garzas salieron subcampeonas en 2023. Sucede que, para aliviar el calendario de los clubes estadounidenses, la MLS le pidió a la US Soccer (como nuestra AFA) que sean sus equipos filiales los que participen en el torneo.



Sin embargo, la entidad rechazó la propuesta, aunque cabe recalcar que cada equipo es libre de mandar a los jugadores que considere para disputar el torneo, quedando así la posibilidad de ver algunos jóvenes participar y hasta quizás sin minutos de Leo.



Son ocho las posibilidades que tiene Messi de seguir ampliando su vitrina y de dejar aún más sin argumentos a aquellos que no lo consideran el mejor jugador de la historia del fútbol.



Fuente: TyC Sports