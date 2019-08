Los padres de Nahir hablaron sobre el presunto intento de fuga: "Estamos indignados..."

Se trató de un muñeco gigante, que estaba fabricado con varias prendas de vestir, entre las que había un pantalón y una campera con capucha, según se puede ver en las imágenes a las que accedió Códigos, el programa que se emite por Elonce TV.

El hallazgo del muñeco

El muñeco estaba colgado sobre la pared, y según pudo saber Elonce, fue grande el susto que se llevó la celadora del penal, cuando se encontró con la figura en la oscuridad.

A partir del extraño hallazgo, se comenzaron a tejer varias hipótesis y entre ellas, se hablaba desde una broma hasta una eventual fuga de la cárcel.

Quienes hablaron del supuesto escape de la joven, señalaron que el muñeco de trapo gigante iba a ser dejado sobre la cama, en el marco de lo que sería, un presunto intento de fuga previsto para el pasado domingo, con motivo de las elecciones.

¿Fuga o broma?

Tras el hallazgo en el lugar de encierro, se inició una inició una investigación sumaria que involucra a tres personas, entre estas, Nahir Galarza y sus compañeras de celda. Además, la foto que difundió Elonce y fue replicada por diferentes medios del país y naciones vecinas, fue incorporada al expediente judicial.

Sin embargo, este lunes, se pudo confirmar que la presencia del extraño muñeco, sugería algo mucho más simple. Las reclusas aseguraron que a Elonce que "era un muñeco hecho con ropa de ella (de Nahir), su pantalón, una campera con capucha y hasta sus zapatillas".

"Fue para asustarla a Roldán, porque se levanta a la madrugada para tomar agua", develaron desde el pabellón a Elonce.

Desmienten eventual "fuga"Después del hallazgo del muñeco en su celda y luego que se dispararan los rumores de fuga, los padres de Nahir, desmintieron la versión. "Desmentimos esta locura. Estamos indignados con la prensa porque existen cosas más importantes en el país, como para ocuparse de nuestra hija, que no es una persona mediática. Esto pasa a ser una violencia hacia ella que sale de los medios. Comenzaron pidiendo la perpetua y ahora quieren ponerle grilletes. Nos parece terrible todo esto porque ella no armó ningún muñeco y no quiere escapar", dijeron los padres de Nahir, Yamina y Marcelo Galarza, que dialogaron con Infobae.

"Que la dejen tranquila"Cuando el miércoles 14, su madre Yamina le contó que la Cámara de Casación Penal de Concordia había confirmado la condena a prisión perpetua en su contra, por matar de dos balazos a Pastorizzo, Nahir se mostró dolida, pero no se sorprendió por la noticia.

"Estoy condenada desde antes del comienzo del juicio", dijo la joven oriunda de Gualeguaychú.

Los padres de Nahir, que no suelen hablar con la prensa, esta vez prefirieron responder al llamado de Infobae. "Nosotros queremos que la dejen tranquila, que ya es suficiente con todo lo que estamos pasando", señalaron.Desde el entorno de Nahir calificaron la información de la fuga como "un delirio".

"Ese muñeco, hecho con una escoba y una pala, no lo hizo Nahir. La quieren perjudicar. Ella no piensa escapar. Ya se hizo la idea de que va a estar ahí mucho tiempo. Y por eso estudia Psicología, lee y escribe. Y llegó a estudiar Diseño de Indumentaria. Pero de ahí a armar un muñeco para escapar? Están viendo muchas películas", dijo un allegado a la joven.