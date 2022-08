El árbitro Fernando Espinoza habló del penal que no cobró y del diálogo que tuvo con el lateral colombiano Frank Fabra tras el final del partido en La Bombonera y negó haberle dicho "hoy los paramos" como se viralizó en las redes sociales.

El partido se evaporaba. Sobre el final, Luca Langoni había marcado el agónico 2 a 1 para Boca y en la Bombonera se vivía un clima de enorme efervescencia. No era para menos. El triunfo, inimaginable apenas una hora antes, era casi un hecho consumado. Y, con los tres puntos, el sueño de pelear el título hasta el final de la Liga Profesional, una realidad.



Fue entonces que, en tiempo de descuento, se dio una jugada muy polémica. En su desesperación por llegar al empate, Atlético Tucumán se adelantó y fue a buscarlo. En una de esas acciones, Ignacio Maestro Puch ingresó al área por la derecha y remató al arco, sin dirección.



Pero la acción no quedó ahí, porque en el intento por neutralizar el remate, Carlos Zambrano llegó con su antebrazo sobre el rostro del futbolista visitante, que cayó al suelo y mostró gestos de dolor.

Ni el árbitro, Fernando Espinoza, ni el VAR, a cargo de Jorge Baliño, interpretaron que la acción de Zambrano debía ser sancionada como penal. Y entonces, aunque segundos más tarde Agustón Rossi evitó el 2 a 2 con una atajada magistral, el partido culminó con el festejo azul y oro.



El reclamo visitante no se hizo esperar. Aunque el tumulto alrededor del juez se fue diluyendo, gracias a la intervención del técnico de Atlético, Lucas Pusineri.



En medio de todo eso, las cámaras de televisión captaron a Espinoza hablándole a Frank Fabra de manera risueña. La imagen se viralizó rápidamente en las redes, donde la lectura de labios parecía traducir los dichos del árbitro como "los paramos". Frente a esto, la polémica se esparció.

Sin embargo, según pudo averiguar LA NACIÓN, lo que el referí le habría dicho al defensor colombiano fue "hoy no peleamos". Espinoza habría pronunciado esa frase debido a una discusión que había tenido con el colombiano durante el partido entre Boca y San Lorenzo.



Más tarde, a la salida de la Bombonera, Espinoza habló con las cámaras del programa Paso a Paso, que emite TyC Sports. Y allí dio sus fundamentos por los que no se cobró el penal.



"Es solo un brazo apoyado. Estoy convencido de la decisión. La revisamos con el VAR y coincidimos en el análisis. Obvio que si te guiás por la foto es roja, pero no hay infracción", dijo.

"ES UN BRAZO APOYADO"



Espinoza dialogó con @MatiPelliccioni para @PasoaPaso, luego del encuentro entre #Boca y #AtléticoTucumán, y explicó por qué el codazo Zambrano a Puch no fue penal ni amonestación para el peruano. pic.twitter.com/p8D9CTt9XM — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2022

Como suele suceder, a partir de hoy seguramente se esperará la palabra de Federico Beligoy, director nacional del arbitraje en la Argentina. Y también lo que hará la Liga y la AFA en relación con Espinoza y Baliño. ¿Apoyarán la decisión arbitral o pararán a ambos jueces como ya hicieron con Fernando Rapallini, cuando no cobró un penal en favor de Boca frente a Racing? Es algo que recién se sabrá en los próximos días.