El mercado automotor argentino atraviesa un giro marcado en su tendencia. Tras un 2025 de fuerte expansión, los autos 0km comenzaron a perder impulso y junio cerró con una baja significativa en los patentamientos, que llegó hasta el 30% interanual según datos preliminares del sector.

En el acumulado del primer semestre, la caída ronda el 10%, lo que confirma un escenario de desaceleración en la demanda. Si bien los números finales podrían ajustarse levemente, el cambio de tendencia ya es evidente en las concesionarias.

Las principales marcas del país sintieron el impacto. Algunas registraron caídas tanto mensuales como acumuladas, mientras que otras mostraron retrocesos aún más pronunciados, con bajas que en algunos casos superaron el 40%.

El avance chino gana terreno en un mercado automotor en retroceso

En contraste con este escenario, algunas excepciones lograron destacarse. Ford mostró un leve crecimiento impulsado por modelos importados, mientras que BYD se consolidó como uno de los nuevos protagonistas del mercado local.

El crecimiento de estas marcas está directamente vinculado al ingreso de autos chinos, favorecidos por un esquema que permitió importar unidades con arancel reducido. Hoy, estos vehículos ya representan cerca del 20% del mercado, una participación que sigue en aumento.

Las principales marcas del país sintieron el impacto. Algunas registraron caídas tanto mensuales como acumuladas, mientras que otras mostraron retrocesos aún más pronunciados, con bajas que en algunos casos superaron el 40%.

Sin embargo, este avance no se da en un contexto expansivo, sino en un mercado que se achica. Esto implica que el crecimiento de los nuevos jugadores se produce en gran medida a costa de las marcas tradicionales.

Con este escenario, el sector enfrenta un segundo semestre cargado de incertidumbre, donde la evolución del consumo y la estrategia comercial de las terminales serán claves para definir el rumbo del mercado.