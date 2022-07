EL EX JEFE DE LA FEDERAL DIO UNA CHARLA EN GUALEGUAYCHÚ

El entrerriano, ex Jefe de la Policía y Vicepresidente de Interpol, brindó una charla-debate en el Salón de la Cooperativa Eléctrica que fuera organizada por el Círculo Policial Gualeguaychú. Habló de los Patrones de la Droga y de cómo se introducen en los sectores y barriadas más vulnerables. Se refirió al narcomenudeo como un tema complejo. Señaló que los ciberdelitos se incrementaron con la pandemia. Consideró a Entre Ríos como una provincia clave por su ubicación estratégica.

Por Fabián Miró

El Comisario General retirado dialogó con AHORA El Día, previo a la conferencia, abordando temas inherentes a la seguridad, uno de los temas más preocupantes en el país, tratando temas como el del Narcotráfico, el Ciberdelito y la importancia de la prevención.

Ronacaglia nació en San Pedro, una pequeña localidad ubicada a pocos kilómetros de Chajarí. Estudió y se formó en la Policía Federal donde ocupó cargos muy importantes hasta llegar al de Comisario General. Fue Jefe de la Fuerza de Seguridad en la gestión de Mauricio Macri.

En un mano a mano con AHORA El Día recordó que fue “superintendente de Drogas Peligrosas, Jefe de Drogas de Policía Federal durante cuatro años y medio y desde el 2016 hasta finalización del mandato de Cambiemos, se desempeñó como Jefe de la Policía Federal durante cuatro años”. Cabe destacar que en el 2018 fue designado “vicepresidente por Interpol en la asamblea que se realizara en Dubai”.

Explicó que “Interpol está conformado por 194 países y está integrado por un Comité Ejecutivo que tiene un presidente y tres vice. En el registro estaba un presidente que era coreano, una vice por Europa que era de República Checa, un africano de Nigeria y un argentino”.

Dijo que lo importante de función en Interpol fue” la de compartir pareceres, experiencias, vivencias con policías de todo el mundo, aunque la policía tiene el mismo fin en todo el globo que es el de buscar la seguridad de las personas”.

Una de las claves en una fuerza de seguridad es la prevención. Al respecto Roncaglia destacó que está trabajando con el proyecto de Rogelio Frigerio y la idea de la prevención está a la orden del día porque entendemos que la prevención le sale mucho más barato al estado, tanto en el ámbito nacional como provincial. Cuando hay que reprimir o investigar el delito es muy caro para el estado. Las tareas investigativas, los procedimientos, los juicios, apelaciones y el cumplimiento de la pena, atender a la víctima significa una erogación muy alta para el estado nacional. Hoy tenemos que invertir en la prevención de los delitos para revertir lo que estamos viviendo”.

El Narco

Indicó que “si bien Entre Ríos no está teñido de narcotráfico, hay drogas como en otros lugares, tiene una ubicación estratégica que la hace única. Está rodeada de ríos, tiene la Hidrovía con un total de 3440 kilómetros que pasa por 5 países la salida, por el Paraná y luego el Río de La Plata , hacia Europa, el Río Uruguay, rutas internacionales, provinciales, los pasos hacia la República Oriental del Uruguay, provoca que estemos muy atentos al narcotráfico y a los hechos me remito con 500 kilos de cocaína en Basavilbaso que secuestró la policía de la provincia y 270 kilos la Aduana”.

Roncaglia especificó que “hay que seguir mirando el narcomenudeo o minitráfico, porque es un tema complejo que provoca un enorme perjuicio en nuestra juventud con el trabajo de los transas, delos patrones que ocupan barriadas, la lucha por la territorialidad que es seguida por la violencia y lo que es más grave es de que estos patrones de las drogas que tienen mucho dinero y en efectivo, en consecuencia un gran poder corruptor ocupan los territorios más deprimidos, vulnerables como barrios de emergencia y hacen una miserable privacidad que debe cumplir el estado que es el de atender la necesidad de la gente. Esto suele no suceder y ahí aparece el Patrón de las Drogas, repartiendo plata, ayudando y sumando gente que depende de ellos, en lo que es una lógica de la mafia, ayudar y comprar lealtades”.

Señaló que en el concierto de las naciones “no se la ha encontrado un plan estratégico para combatir el flagelo de las drogas y la única manera es el no bajar los brazos, y las fuerzas de seguridad constituyen el brazo armado de un estado, poner el pecho, jugarnos, ir hasta las últimas consecuencias con el apoyo del poder judicial y político. Además de prestar mucha atención a los adictos, a los esclavos que constituyen el último eslabón que compran y mueren por el veneno que adquieren”.

Sobre el Cíberdelito dijo que “es algo que está muy en boga, especialmente en las estafas, los secuestros virtuales que se incrementaron en los tiempos de la pandemia. Es un tema recurrente. Tenemos muchas estafas, pero también debemos tener cuidado con los niños por el tema de pedofilia”.

Dijo también que “la esclavitud de las drogas es la esclavitud química y una moderna que es el de la trata de la personas que si bien siempre estuvo, hoy se lo combate como un delito federal, cuando antes se lo consideraba como común”.

Las Fronteras con países limítrofes y las internas

El ex alto Jefe Policial, con vasta experiencia en el plano nacional e internacional, dijo que “hay que entender que tenemos 9370 kilómetros de frontera terrestre y 5000 acuáticas y que un país es seguro cuando tiene seguras sus fronteras. Entiendo que Gendarmería hace un gran esfuerzo, pero muchas veces los medios no alcanzan. Más allá de esto tenemos que ser positivos y ver en qué se puede mejorar, tanto en las fronteras nacionales como en las provinciales también. Es así que lo macro es responsabilidad de Nación, después cada gobernador tiene que pensar en su propia provincia, cada intendente en su jurisdicción y la policía cumplir con su rol para la que fue creada. Una policía dinámica con presencia en la vía pública, respetada y respetuosa por la ciudadanía, bien equipada, con sueldos bien pagos”.

Señaló que “desde mi punto de vista la Policía de la Provincia de Entre Ríos es muy buena, pero siempre se puede mejorar. Sostuvo que hoy una fuerza de seguridad si no tiene tecnología, elementos básicos para cumplir con sumisión estamos en problemas y también tiene que haber una expresión de deseo por parte de los funcionarios políticos que tienen que gestionar inversiones en seguridad y que las mismas no queden en palabras. La policía es una buena institución, pero tiene que estar apoyada políticamente y por la parte judicial. La ecuación no es tan difícil. Si tenemos una gestión política transparente, buenos fiscales, buenos jueces, buenos funcionarios vamos a obtener excelentes resultados”, aseguró.