Los perros detectaron un rastro de Cortesi, pero aún no arrojaron resultados positivos

Sin embargo, todavía ese supuesto rastro no derivó aún en una pista concreta sobre su paradero. Es más: en ese lugar se encontraron huellas y ropas, pero que las pericias indicaron que ni las pisadas y las prendas de vestir pertenecían a Cortesi.

“Hasta ahora no se arrojó ningún resultado firme”, explicó a ElDía Silvia Cortesi, hermana de Fabio, quien agregó: “Hasta que no lo tenga frente a mí y pueda verle la cara no doy nada por seguro”.

Según informó el entorno del vecino desaparecido, el perro que encontró el rastro lo hizo en una represa, y debido a esta acción es que los especialistas infieren que Cortesi se habría lavado las manos o la cara en ese lugar, donde supuestamente habría parado para refrescarse. Más tarde, el perro de otra brigada confirmó el mismo rastro, como indicando que habría pasado por ese lugar.

Sin embargo, debido a la tranquilidad que demostraron los perros durante todo el operativo la conclusión lógica es que Cortesi en todo caso habría pasado por ahí, pero que ya no está presente allí. “Los perros estarían más agitados y nerviosos. En todo caso es que pasó por ese lugar, pero que ya no está ahí”, explicaron desde su entorno.

Participaron de los operativos bomberos de Ceibas, Basavilbaso, Rosario del Tala, Nogoyá y Campana, pertenecientes a la Federacion Entrerriana de Bomberos Voluntarios. También navegaron un tramo del río Gualeguaychú desde el balneario Puerta del Sol hacia Pueblo General Belgrano, sin resultados certeros tampoco.

Los próximos pasos a seguir por parte de los familiares y los investigadores es conseguir las cintas de las cámaras de seguridad de la Unión Cerealera, ubicada en Ruta 20 y la autopista 14. La intención es ver si alguna captó a Fabio Cortesi pasando por el lugar o si se dirigió a algunos de los campings de la zona, como Los Pinos o Puerta del Sol, donde afirman algunos haberlo visto.