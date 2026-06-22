Mientras el picudo rojo avanza en la República Oriental del Uruguay y el picudo negro continúa representando una amenaza para las palmeras de la región, Gualeguaychú refuerza su estrategia preventiva mediante tratamientos fitosanitarios específicos, cánulas de aplicación dirigida (endoterapia) y sistemas de monitoreo con sensores sísmicos e inteligencia artificial para detectar de manera temprana cualquier foco de infestación.

El picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus), de color rojizo con manchas negras y pico curvo considerado una especie invasora, y el picudo negro (Rhynchophorus palmarum), nativo de nuestra región, son escarabajos cuyas larvas se desarrollan en el interior de las palmeras, donde se alimentan de sus tejidos y pueden provocar daños severos e incluso la muerte del ejemplar.

Ante el avance regional del picudo rojo y la presencia del picudo negro, una plaga nativa capaz de ocasionar daños de similar gravedad, el Gobierno de Gualeguaychú implementa un esquema integral de prevención basado en tratamientos sanitarios localizados, monitoreo permanente y tecnología de detección temprana mediante sensores sísmicos con inteligencia artificial.

El viernes se puso en marcha un tratamiento preventivo para proteger las 64 palmeras que forman el corredor de avenida Rocamora y Primera Junta ante el avance del picudo rojo, una especie invasora de origen asiático que ya registra presencia activa en la República Oriental del Uruguay y cuya detección en Argentina hace un par de meses hizo que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declarara la emergencia fitosanitaria hasta junio de 2027 tras detectar el insecto en la Isla Martín García.

Además, últimamente el picudo negro ha mostrado un comportamiento de agresividad inusual con brotes pertenecientes a Colón y sus alrededores, lo cual provocó la muerte de ejemplares de Phoenix, Pindo y Yatay, y que constituyó a ambos en una amenaza significativa para las palmeras.

Por esto mismo, desde la Dirección de Espacios Verdes se contrató los servicios de una empresa especializada con tres generaciones de trayectoria en el rubro para ejecutar un protocolo de tres etapas que combina aplicación de insecticida sistémico, baños de copa y tecnología de detección acústica con inteligencia artificial.

La primera etapa, ya en curso, consiste en la perforación del tronco de cada palmera para instalar tres cánulas plásticas por ejemplar, a través de las cuales se inyecta un insecticida autorizado por el SENASA que confiere protección sistémica al tejido interno de la palmera.

El método de las cánulas es el menos invasivo de los disponibles ya que la perforación se sella herméticamente tras cada aplicación, lo que impide el ingreso de hongos o bacterias, y el tapón puede reabrirse para inyecciones posteriores sin dañar al ejemplar.

El estudio de los picudos rojos muestra con claridad los rasgos diagnósticos de la especie: cuerpo robusto de tono marrón rojizo con manchas negras y el característico pico curvo y alargado con el que las hembras perforan las axilas foliares para depositar sus huevos, la zona más tierna de la palmera y puerta de entrada al tejido conductor que las larvas destruyen desde adentro.

El tratamiento abarca la totalidad del corredor, desde la palmera ubicada en la intersección con Maestra Picini, frente al Corsódromo, hasta el último ejemplar de Primera Junta, y se extenderá en una segunda etapa con el baño o aplicación puntual controlada de cada copa, condición previa e ineludible para pasar a la fase final.

La tercera etapa prevé la instalación de sensores sísmicos en cada palmera, dispositivos que captan los ruidos de actividad larval dentro del tronco y los procesan mediante un algoritmo de inteligencia artificial entrenado para filtrar señales externas y eliminar falsos positivos.

Ante la detección de actividad, el sistema emite de manera automática una alerta telefónica a las autoridades municipales con la identificación precisa de la palmera afectada, lo que permite una intervención focalizada antes de que el daño se vuelva irreversible.

"Como Estado estamos obligados a actuar antes de que sea demasiado tarde, y para eso tenemos estas herramientas autorizadas por el SENASA", remarcaron desde la Dirección de Espacios Verdes.

Hasta la fecha, ningún brote del picudo rojo ni del picudo negro fue confirmado en territorio de Gualeguaychú, situación que puede atribuirse precisamente al monitoreo sostenido, y este tipo de acciones convierten a la ciudad —junto a Colón— en una de las primeras del país en aplicar este esquema integral de protección fitosanitaria.

Los vecinos que detecten señales de alerta en palmeras del espacio público —hojas centrales marchitas o que caen con facilidad, copa asimétrica o completamente seca, orificios con exudados viscosos en el tronco o presencia de restos de capullos— pueden comunicarse con la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria al 3446 420443, con el Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales a [email protected] o con Espacios Verdes al 3446 67-9079.

"¿Cuándo va a estar solucionado el problema? Cuando la plaga se declare no peligrosa para la región, y eso no se sabe cuándo va a ser; mientras sea una alerta, mientras esté en peligro, está activa, y hay que seguir controlando", concluyeron desde la Dirección de Espacios Verdes.