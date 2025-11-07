En las vísperas de una nueva temporada, el sector turístico de la ciudad atraviesa un momento muy complejo, e intenta pensar estrategias que permitan paliar la crisis económica.

“Venimos de dos añitos complicados, este invierno nos sorprendió a todos la merma en la hotelería y también en el sector gastronómico. Ahora ya pasó lo peor en cuanto al clima, ya terminó la temporada baja y ahora apostamos a que, desde los eventos, como el de este fin de semana, y la llegada del calor, se empiece a reactivar todo y que sea lo mejor posible”, planteó el empresario hotelero Marcelo Friedrich.

Por su parte, el prestador de paseos en lancha Felipe Tommasi comentó que “los que trabajamos en turismo y elegimos esta actividad sabemos que es una montaña rusa, que es la primera que se frena cuando pasa algo como la pandemia, y que también es la primera que se reactiva cuando la economía florece y se dan las condiciones, como fue la postpandemia o el 2023 con los uruguayos. Pero justo estos dos últimos años se dio el combo de que el dólar esté barato para viajar afuera y que acá quedamos caros en dólares, es más barato ir al Caribe que a la Patagonia”.

“Uno no puede hacer mucho en cuanto al contexto del país, de la economía. El argentino después de la pandemia empezó a viajar mucho más, pero veíamos que los que funcionaban eran los centros turísticos de siempre”, opinó Friedrich.

Tommasi por su parte acotó que “estaba el Previaje, que también traccionó mucho, además había un contexto en que te quemaban los pesos, entonces la gente consumía y eso benefició al turismo. Nosotros no nos podemos engañar, no somos Cataratas o Bariloche, entonces no tenemos un atractivo específico más allá del Carnaval en verano, entonces la gente viene para hacer varias cosas, para descansar, para ir al río, para ir a un viñedo, los que saben. Sin embargo, nuestro público que sobre todo es de AMBA, está pasando que hoy las familias viven con dos sueldos y no tienen el excedente para irse un fin de semana de paseo. Charlo con las 15 o 20 personas que hacen el paseo y voy teniendo un mapeo de la gente que nos visita, y son esas personas, de entre 30 y 50 años, que viven de los dos sueldos, el de clase media del conurbano bonaerense que hoy no puede viajar”.

Acerca de las estrategias para reimpulsar al sector, Friedrich destacó que “esta semana comenzamos una nueva campaña que es ’Todos Somos Anfitriones’, donde lo que estamos intentando transmitir internamente en la ciudad es de qué va el sector turístico, y que es lo que encuentra la gente cuando nos visita. El turismo es la industria sin chimenea, con eventos como el de este fin de semana todos trabajan más, y muchas veces nos encontramos con que eso no lo entendemos”.

En la misma línea, Tommasi valoró que “tenemos mucho potencial pero no lo sabemos vender, a mí me ha pasado sábados de enero que la gente no sabe que hay carnaval. Agencias de viaje nos han dicho que Gualeguaychú dejó de estar de moda, que les piden ir a Colón o a Federación, y tenemos que revertir eso. No supimos instalar que Gualeguaychú tiene un montón de cosas de marzo a diciembre, es como un pato: camina, vuela y nada. No lo hace espectacularmente, pero hace todas las cosas. Nuestra ciudad no tiene los viñedos de Mendoza, la costa de Punta del Este… pero tiene un montón de cosas que para un fin de semana o para una semana de vacaciones sobran para motivar a la gente a venir”.

Además, describió que “es una tendencia en todos lados las estadías más cortas. Los turistas ya no se van 15 días a la Costa. También pasó que hace años vienen surgiendo muchos destinos turísticos emergentes, hay una mayor competencia, hay muchos pueblitos cerca de capital que la gente va por la gastronomía, y ese público antes venía para acá, entraron muchos jugadores a la cancha que antes no estaban”, y sostuvo que “es importante que entendamos que la actividad turística no es de unos pocos, sino que es de toda la ciudad, y que todo aquel que está atendiendo a un turista tiene la posibilidad de venderle la ciudad. Necesitamos una campaña con continuidad en el tiempo, saber lo que queremos vender, tenemos muchos productos pero nos falta la góndola”.

En este aspecto, Friedrich resaltó que “falta sobre todo la continuidad, las campañas son por lapsos cortos, lo cual no te permite el posicionamiento, tenemos que poder lograr ese plan de trabajo hacia adelante. Así como los privados tenemos que tratar de entrelazar los productos que ofrecemos desde el hospedaje, la gastronomía, el paseo en lancha, la visita a una playa, la entrada al carnaval o a un museo, esa pata nos ha faltado a los privados y estamos trabajando para tratar de lograrlo. La idea de poder armar paquetes es ya darle algo definido al turista, de que sepa lo que puede venir a hacer. Hoteleros y Gastronómicos ha decidido trabajar por el destino, mostrar la ciudad desde otro lado, que Gualeguaychú aparezca nuevamente”.

“Durante muchos años a Gualeguaychú le fue bien sin la necesidad de generar cosas diferentes, y ese ejercicio lo estamos empezando a hacer ahora. Estamos en un momento bisagra para hacer un gran esfuerzo entre los privados y el sector público”, instó Tommasi.

Las expectativas para el verano

Los prestadores coincidieron en que hay incertidumbre por la temporada y temen que sea igual de mala que la del verano pasado.

“Uno siempre trata de ser optimista, pero la experiencia del año pasado fue muy dura, más baja de lo que esperábamos, y este verano no se si esperamos algo diferente, la financiación para irse afuera sigue siendo barata. Va a seguir siendo público de fin de semana y en febrero va a traccionar el carnaval. Pero el verano pasado además de la baja en la cantidad de gente se dio una merma en el consumo, los turistas que iban a comer dos veces afuera no fueron ni una. A favor de esta temporada, los precios están igual que el año pasado, se acomodaron y hay complejos que están con tarifas del 2024, más competitivos”, describió Tommasi.

Finalmente, Friedrich resumió que “hay incertidumbre total, no podemos pronosticar nada. Uno espera que el año pasado haya sido el piso pero no lo podemos garantizar. El invierno pasado había sido difícil y este lo fue más, pero esperemos con optimismo transitarlo de la mejor manera, y nosotros estamos haciendo cosas para mostrar la ciudad y que la gente nos tenga en cuenta para venirnos a visitar”.