Con el río Gualeguaychú normalizando su altura y una actualidad surcada por los vaivenes económicos y sociales, la temporada de verano 2024 de Gualeguaychú comenzó entre la esperanza de poder seducir a turistas de varios rincones del país y la incertidumbre por todo lo que pueda complicar el panorama.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) Marcelo Friedrich habló con Ahora ElDía sobre las expectativas que el sector tiene sobre los meses estivales, sobre todo por los efectos que hayas podido tener las últimas medidas económicas tomadas por el gobierno de Javier Milei.

“Siempre que tuvimos estos cambios abruptos lo primero que se ha resentido es la temporada. Para colmo, en este caso las medidas fueron tomadas en diciembre y esto hizo que entraran los miedos y las personas empiezan a frenar sus planes para ver donde están parados. Pero siempre se terminan reorganizando y uno se va acostumbrando a la nueva realidad”, sostuvo el titular de la AHGG.

“Lo mismo pasó con los prestadores turísticos de la ciudad, que al no saber dónde estaban parados no podían salir a vender sus productos. Por eso salieron más tarde las ventas, y eso también complicó un poquito la situación. Pero hoy somos optimistas: hemos empezado a ver cierto movimiento, aumentaron las consultas y ya tenemos algunos prestadores que tienen cerrado un fin de semana completo en enero y otro en febrero. Entonces vos empezás a ver que ciertos casilleros se van ocupando”, agregó.

Aun así y a pesar del arranque accidentado de la temporada de verano, desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos manifestaron que durante la semana hubo menos gentes, pero que el movimiento comenzó a ser mayor durante este viernes. “La temporada se verá signada por días entre semana tranquilos y fines de semanas con gran presencia turística. En otras palabras, creo que los fines de semana tendremos un buen movimiento, pero que habrá un amesatamiento de lunes a jueves, sobre todo porque ya no es tan favorable el contexto económico para los turistas uruguayos”, anticipó Friedrich.

Otro tema que abordó Friedrich fue un evento que justamente tendría que haberse realizado este fin de semana: la Fiesta del Pescado y el Vino. En este sentido, sostuvo que desde el Municipio “nos explicaron un poco la situación que tenían y que no se iba a poder realizar en este momento. En este sentido, desde nuestro lado entendemos la situación y cómo se dio todo. Así que si bien uno acompaña la fiesta y la verdad para mí está bueno que se realice, por ahí es momento también de replantear un poco cómo, qué durabilidad tiene que tener y si es necesario que tenga tantas bandas y tenga esta envergadura que tienen un alto costo”.

“Lo cierto es que la Fiesta del Pescado y el Vino nos beneficia, pero no a todos les hace una diferencia. Entonces, desde ese punto de vista se podría rever la fecha, hacerla quizás algún fin de semana por fuera de la temporada y que no quede mezclada en el medio del lanzamiento del Carnaval del País, que es nuestro gran caballito de batalla no sólo esta temporada sino todos los veranos”, afirmó.

Promoción

El “Operativo Bienvenida” se ha convertido en sinónimo de inicio de la temporada y en una constante que se mantiene y refuerza a los largo de las temporadas.

En esta ocasión, a partir de las 9 horas en la Oficina de Turismo ubicada en el Acceso Sur. Como parte de la acción publicitaria que lleva a cabo la ciudad, se entregarán algunos presentes a los primero turistas que ingresen por ese lado de nuestra ciudad