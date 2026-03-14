Durante los últimos días, realizaron un operativo de diagnóstico técnico del sistema pluvial urbano mediante la utilización de un dispositivo robotizado capaz de explorar el interior de los conductos sin necesidad de excavaciones. El procedimiento se desarrolló durante seis jornadas consecutivas en sectores considerados críticos por la presencia recurrente de olores cloacales que desde hace años afectan la vida cotidiana de vecinos y comerciantes.

La herramienta permitió examinar a distancia el estado de la infraestructura subterránea y obtener registros visuales del interior de los ductos, información que facilitó la detección de roturas estructurales antiguas, conexiones cloacales clandestinas provenientes de viviendas y comercios, además de diversas imperfecciones acumuladas con el paso del tiempo.

El secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Silvio Leuze, explicó que el objetivo del trabajo consistió en identificar con precisión el origen de los problemas que afectan el funcionamiento de la red. “El Municipio contrató este servicio para hacer un trabajo muy exhausto en los lugares más críticos de la ciudad y llegar al origen de todas las situaciones en los diferentes espacios para poder actuar. Esta es la primera etapa de otras más que van a venir más adelante”.

El sistema de exploración recorrió distintos puntos de la red urbana e incluyó inspecciones en Luis N. Palma y Roca, Montevideo entre Urquiza y Bolívar, Luis N. Palma y Bolivia con avance hacia el sector de la Costanera, además de relevamientos en Perón entre Bolívar y Andrade, Brasil y Luis N. Palma, Del Valle entre Italia y Perón, 3 de Febrero entre Del Valle y 3 de Caballería, Del Valle y Maipú, 3 de Caballería entre Rucci y Rocamora, avenida Parque y Constitución, España y Etchevehere, Rubén Darío y 3 de Febrero y Urquiza y Guerra.

En varios de estos tramos los especialistas detectaron descargas irregulares hacia el sistema pluvial. “El recorrido del robot por las cañerías pluviales nos permitió encontrar roturas y conexiones clandestinas o mal hechas, todos factores que suman a la problemática de los olores. Ahora que conocemos dónde están ubicados esos problemas, podremos actuar en ese lugar puntual”, señaló Leuze.

Los registros obtenidos también permitieron localizar deterioros estructurales que se originaron años atrás y que nunca habían sido detectados con precisión. “Lo positivo es que hemos encontrado roturas muy antiguas y las hemos geolocalizado”, agregó el funcionario.

El diagnóstico preliminar identificó además sectores donde el recorrido del robot resultó imposible debido a obstrucciones severas en los conductos. Estas situaciones se registraron principalmente en el entorno de Avenida Del Valle y 3 de Febrero y en inmediaciones de la Plaza Ramírez, particularmente en la intersección de Maipú y 3 de Caballería.

Leuze explicó que estas dificultades se vinculan con intervenciones urbanas ejecutadas décadas atrás. “Hay lugares que están tapados y no tenemos acceso por donde entrar. Entonces ahora hay que hacer una obra civil, buscar documentación y realizar tareas previas para lo que será la segunda etapa. Es un error terrible, pero tenemos que hacer esto para llegar a la solución definitiva con el problema de los olores”.

Una vez que se ejecuten esas obras civiles destinadas a recuperar el acceso a los conductos, el Municipio volverá a contratar el servicio de inspección para completar el relevamiento en los sectores que actualmente permanecen inaccesibles.

Desde el área técnica señalaron que el diagnóstico obtenido mediante esta tecnología permite reemplazar los métodos tradicionales basados en excavaciones exploratorias, una práctica que implica romper pavimento sin certeza sobre el punto exacto donde se origina el inconveniente. “Con este procedimiento tenemos una ventaja para iniciar la parte técnica e informar a los vecinos que vamos a actuar en el lugar preciso”, indicó Leuze.

El equipamiento utilizado corresponde al sistema de inspección de tuberías FW-Digital FW-L/B desarrollado por la firma alemana Ritec, un dispositivo diseñado para la exploración técnica del interior de redes subterráneas sin necesidad de intervenir la superficie urbana. A partir de los registros obtenidos, los especialistas elaborarán un informe exhaustivo que permitirá planificar reparaciones, intervenciones puntuales o renovaciones de tramos completos del sistema.

Este relevamiento tecnológico constituye un paso clave para abordar una problemática histórica vinculada al funcionamiento del sistema de drenaje urbano ya que la información obtenida permitirá orientar futuras intervenciones con mayor precisión técnica, optimizar recursos públicos y avanzar hacia una solución estructural que elimine definitivamente los olores cloacales que desde hace años afectan distintos sectores de la ciudad.