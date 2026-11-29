El Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo encabeza los primeros resultados provisionales de las elecciones generales, celebradas este domingo en España, en un inicio de recuento parejo frente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente Pedro Sánchez, que permanece en segundo lugar, mientras que Vox se consolida en el tercero.

​Según los primeros datos oficiales difundidos después del cierre de los colegios electorales en todo el territorio, incluidas las Islas Canarias, con apenas el 4% de las mesas escrutadas, el reparto provisional de escaños en el Congreso de los Diputados, compuesto por 350 bancas, con mayoría absoluta fijada en 176, muestra que el primer lugar es para el PP con 118 escaños, más 1 banca adicional de su coalición con UPN en Navarra; seguido por el PSOE con116 escaños y deja en el tercer puesto a Vox con 49 escaños.

Anticipo…