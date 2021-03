Los privados piden al Gobierno trabajar juntos para Semana Santa

Luego de una temporada de verano atípica por consecuencia del Coronavirus, desde la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) informaron que las diferentes ciudades de la provincia trabajaron en promedio al 35% de su capacidad, lo cual difiere de lo conseguido años anteriores.

"Federación, Concordia y Gualeguaychú tuvieron una ocupación que rondó el 45% y el 50% los fines de semana, pero en líneas generales la ocupación promedio de la provincia fue del 35%", afirmó Leonardo Schey al hacer un balance de la temporada de verano en Entre Ríos.

Según datos aportados por la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, fueron unos 850.000 turistas los que visitaron la provincia en los primeros 85 días de esta temporada y el movimiento económico estimado fue de 5,5 mil millones de pesos.

Y si bien desde el Gobierno aseguraron que la provincia se consolidó como el tercer destino a nivel nacional, desde la CET admitieron que esta temporada fue muy similar a lo largo y ancho del país. "Este año estuvimos por debajo de Córdoba, San Juan, incluso de Chaco, que ha trabajado para posicionarse", dijo el presidente de la entidad al tiempo que explicó que esto se debió a que partir de 2019 Entre Ríos perdió mucha visibilidad a nivel nacional.

Los destinos más demandados a través de la Plataforma Verano fueron Gualeguaychú, Colón, Federación, Victoria, Concepción del Uruguay, Concordia, Paraná, San José, Villa Paranacito, Puerto Ibicuy, María Grande, Gualeguay, Villa Elisa, Chajarí y La Paz.

Además, el gasto diario promedio de un visitante en la provincia se estima en 3.500 pesos para los turistas alojados en hotel, en 2.200 para los alojados en establecimientos extrahoteleros, y en 1.100 pesos para los excursionistas.

La esperanza en Semana Santa

Aunque la percepción de los resultados de la temporada de verano difiere entre la teoría y la práctica, los privados están dispuestos a trabajar en conjunto para poder tener un buen caudal de turistas durante Semana Santa. Por esto mismo, Schey apuntó a reanudar el diálogo con la Secretaría de Turismo para trabajar en conjunto y a que finalmente se ponga en funcionamiento el Ente Mixto.

"Tenemos que plantear una estrategia de comunicación y posicionamiento diferente a la que se planteó hasta ahora, ya que claramente ha fracasado. Hoy la estrategia tiene que ser de seducción, en la que se le garantice al turista que en Entre Ríos va a estar seguro. Para ello es necesario conocer con qué presupuesto cuenta la Secretaría de Turismo y qué inversión se planifica hacer para que la provincia vuelva a ser visible a nivel nacional", dijo.

En relación a este punto, el presidente de la Cámara remarcó que un dato a tener en cuenta -y que quedó demostrado esta temporada- es que el turismo no fue el desencadenante de contagios, ya que no hubo aumentos significativos: "Esto se debió a que el turista de otras provincias se cuidó incluso más allá de los protocolos implementados, por eso es que consideramos que medidas como la restricción a la circulación no fueron las más acertadas", enfatizó.

Emergencia Turística pero también económica

Por último, el representante del sector puso el foco en la situación económica que atraviesan como consecuencia del parate que generó la pandemia de Coronavirus sobre todo en 2020 pero que aún sigue generando consecuencias.

"Los establecimientos hoteleros -por ejemplo- debieron seguir funcionando con un aforo del 50%, pero con la misma cantidad de personal y tributando lo mismo como si funcionaran al 100%. Por qué no tributamos la mitad de ATER", cuestionó Schey.

"Es una injusticia tremenda tener que seguir tributando lo mismo cuando la facturación es menos de la mitad que en una época normal. Por eso apuntamos a un diálogo sincero para poder trabajar por el bien de la provincia", finalizó.