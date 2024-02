Finalmente llegó el tan esperado fin de semana extra largo de Carnaval, cuatro días en los que Gualeguaychú es uno de los destinos más elegidos en todo el país. Veranos anteriores, esta invasión de turistas servía a más de uno a salvar la temporada y a otros a hacer una verdadera diferencia que, al mismo tiempo, repercutía en un derrame a toda la economía local, beneficiando a toda la sociedad en general.

Sin embargo, el fin de semana XXL 2024 presenta algunas diferencias con los anteriores: el ingreso de visitantes durante la jornada del viernes fue mucho menos intenso este verano y los puntos turísticos de la ciudad no estuvieron tan concurridos. Desde el sector privado afirman que esta situación puede ir variando a lo largo del fin de semana, marcando un ingreso más de turistas durante la jornada del sábado.

Entre los motivos que aventuran sobre la merma en los visitantes se encuentran dos: la crisis e incertidumbre con la economía y los pronósticos de lluvia. Este último afecta en sobremanera a los que vienen a hacer un turismo más gasolero, principalmente captado por los campings públicos y privados de la ciudad y elegido por los más jóvenes, que llegan a la ciudad en grupos de amigos alentados por los atractivos y las propuestas lúdicas y nocturnas que ofrece Gualeguaychú.

Aun así, para este fin de semana largo la capacidad hotelera y de alojamientos es casi plena: “Los datos relevados indican que desde hace días veníamos con un importante número de reservas y seguramente con el informe final que arroja la información brindada por los prestadores va a reflejar este nivel de ocupación”, informó a Ahora ElDía Fernando Zubillaga, presidente del Consejo Mixto de Turismo.

En este sentido, el funcionario explicó que “si uno se detiene en la composición del sector de hospedaje, puede observar que primero se llenan los hoteles y posadas de mayor nivel y calidad en la prestación de servicios, los cuales en general incluyen pileta, spa y sauna, entre otras prestaciones, cuyas tarifas son las más altas conforme el nivel o categoría ofrecida. El resto de la oferta se completa con hospedajes y hoteles de menor categoría y una numerosa cantidad de plazas distribuidas en los campings públicos o privados de la ciudad”.

“Eso significa que la ciudad tiene propuestas para todo tipo de público y de acuerdo a la pretensión de gasto y servicio de los visitantes. En ese sentido, el nivel de ocupación en el sector hotelero, de cabañas y hospedaje ha sido bueno y aceptable teniendo en cuenta la crisis económica, la recesión, falta de poder adquisitivo, grado de incertidumbre y el alto valor de los precios en general”, manifestó y concluyó: “El sector de turismo arrastra problemas desde hace mucho tiempo, algunos agravados por la crisis y otros que son de raíz”.

Lo cierto es que durante la jornada del viernes todavía no se veían los grupos numerosos de jóvenes y adolescentes caminando por la zona de Costanera, y el tráfico por el Acceso Sur fue ágil durante toda la jornada, en contraposición a años anteriores.

Alquileres temporarios

Mariano tiene 53 años, tiene una casa en la zona del barrio hipódromo y hace siete años construyó un departamento en el fondo donde él, su esposa y su hijo adolescente se mudan los fines de semana de verano para alquilar la vivienda principal a turistas. Todos los años alquiló su vivienda, sobre todo los fines de semana largo de carnaval. Sin embargo, esta temporada aún no lo ha podido alquilar.

“Es que no hay plata. Yo lo publico por Market Place, y he tenido muchas consultas, pero por ahora nadie ha concretado. Yo no lo tengo a un precio desorbitante: pido 40 mil pesos por día. Pero sé de casas que no están tan equipada como la mía por la que llegan a pedir 70 mil pesos por día”, relató a Ahora ElDía.

Daniel, 61 años, también ofrece un departamento “apto para jóvenes en la zona cercana a la Costanera” y otra vivienda en la zona norte de la ciudad. Según él, días antes del fin de semana largo de carnaval ambos inmuebles ya estaban reservados, pero este año solamente pudo alquilar la segunda.

“Es obvio que los jóvenes no están teniendo plata para venir. También creo que el tema de la lluvia pueda haber afectado un poco, Pero todos sabemos que si sos joven y tenés un mango, ni la lluvia te para de venir a Gualeguaychú”, sostuvo y agregó: “No hay que negar que algunos sinvergüenzas nos hicieron mala fama a los que tenemos alquileres particulares. Ahora muchos eligen ir a lo seguro por más que sea más caro”, agregó.

Sobre esto último, Zubillaga adelantó que trabaja en medidas que promuevan el hospedaje seguro por vía de la registración de los hospedajes informales: “Las reglas tienen que ser claras y tiene que haber un acompañamiento. Y en caso de incumplimientos, debe haber sanciones, multas y clausuras. Esto se consigue mediante la realización de campañas de concientización que eviten las estafas. Vamos a proteger a los prestadores de la competencia desleal y al mismo tiempo a los turistas para que sigan eligiendo venir a una ciudad segura.