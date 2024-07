Arrancó con una victoria el camino de Los Pumas Seven en París buscando coronar con una medalla olímpica. Un ciclo de 8 años de trabajo a fondo, que arrancó en Rio de Janeiro 2016 con un sexto puesto y prosiguió en Tokio 2021, cuando se quedaron con la medalla de bronce al vencer a Gran Bretaña por 17 a 12. En el medio un equipo que se transformó en una familia y consiguió en los últimos tiempos una comunión con el público del rugby.

El pitazo del sudafricano Aj Jacobs y la patada de Santiago Mare dio comienzo al encuentro que buscó una patada al fondo para encerrar a Kenia y con Fraga presionando, aunque con penal para los africanos, que consiguió despejar el peligro.

Los keniatas con su tradicional juego físico manejaban el balón y los de Gómez Cora tackleaban todo lo que podían para que no avancen ante el aliento del público local totalmente en favor de los africanos. Un tackle formidable de Tute Osadczuk llegó justo a tiempo, pero en la siguiente llegó el try de Kenia a través de Chrisant Ojwang con una medialuna perfecta que hizo que el intento de frenarlo de la defensa nacional no llegue a tiempo, y puso a Kenia arriba 7 a 0, con la conversión de Antony Mboya.

Sorpresa quizás, pero con paciencia Los Pumas 7s fueron a buscar la igualdad. Los nervios del debut y algunas desconexiones retrasaban el grito argentino. Pero un buen salteó y la llegada de Agustín Fraga hizo que por fin llegara el try argentino. La patada de Wade no fue buena y se fueron al descanso abajo con el score 7 a 5.

Un segundo tiempo distinto, pero sin convencer en el juego

Matteo Graziano arrancó bajando la salida y desde allí con la pelota la cosa fue distinta. Un pasamanos perfecto para que llegue el try de Fraga y con la conversión de Pellandini puso a Los Pumas Sevens por primera vez al frente por 12 a 7.

Pero Kenia seguía buscando y los de Gómez Cora tomando decisiones apresuradas y con errores en los pases que los africanos no perdonaron, y volvieron a marcar un try de esa forma cuando apoyó Kevin Wekesa para igualar el partido en 12 tantos.

A remar nuevamente, y a buscar juntarse, fijar marcas y correr. Apareció Tute Osadczuk se la pasó a Lucho González, este a Graziano y la llegada de Tomás Elizalde por la derecha para apoyar el try, con menos de 3 minutos por jugar le daba el aire necesario al equipo argentino que ganaba 19 a 12.

Cuidar la posesión era la consigna, pero Kenia no los dejó. El partido seguía siendo desprolijo y jugado al ritmo africano, que sabía que estaba más cerca de lo pensado y que le habían cobrado todos los errores a una defensa Argentina que se doblegaba con menos de un minuto y medio por jugar. Un tackle de Pellandini hizo que los africanos tuvieran otra chance a través de un penal. El scrum de los africanos se lo bancó bien, Kenia debió salir rápido hacia la izquierda y la defensa argentina recuperó la pelota con un contra ruck para que Luciano “la topadora” González defina el partido con una gran corrida al apoyar un nuevo try. El gol de Santiago Mare puso el 26 a 12. Y en la salida siguiente apareció “El Rayo” Moneta para demostrar que está intacto y definió el partido con un nuevo try. El primero de Moneta a Kenia en su rica historia para cerrar el partido, y dejar un resultado a favor más abultado de lo que mostró el partido (31-12) del debut, que les costó mucho más de lo pensado, pero que fue triunfo al fin.

Ganaron Los Pumas Seven, sin jugar bien; logrando en el final hacer la diferencia y dejando a Moneta con el récord de haberle marcado a todos los equipos. Ahora a las 14.30 buscarán su segunda victoria frente a Samoa en el segundo partido de la jornada.