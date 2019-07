Los Pumas estuvieron cerca pero no pudieron contra los All Blacks

El juego comenzó con rápida ventaja para los Pumas, que a los seis minutos ya tenían ventaja de 6-0 por dos sendos penales del apertura Nicolás Sánchez y del fullback Emiliano Boffelli. A los visitantes les costó acomodarse pero reaccionaron promediando la etapa con un buen try de Ngani Laumape, y la posterior conversión de Beauden Barrett.

Nico Sánchez volvió a adelantar con otro penal a los Pumas, pero hubo un muy mal cierre de etapa que se cerró con una intercepción Brodie Retallick que terminó apoyando en el ingoal argentino. Antes había sumado otros dos penales Barrett y la diferencia al descanso fue de 20 a 9.

En el complemento se vio lo mejor de los Pumas, de hecho los All Backs no volverían a sumar puntos. Primero descontó tres puntos más Sánchez y Emiliano Boffelli logró el único try argentino al ganar de arriba, una de sus marcas registradas.

De ahí al final hubo varias ocasiones propicias para ganarlo, incluso un line a pocos metros del ingoal visitante a falta de un minuto, pero errores de manejo y una gran defensa de los oceánicos evitó lo hazaña.

El próximo duelo del seleccionado argentino de rugby será contra Australia, como visitante, el 27 de julio, mientras que cerrarán el torneo como locales de Sudáfrica, el 10 de agosto. Este Rugby Championship es solo ida porque este año se disputa el Mundial en Japón.