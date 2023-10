El encuentro se jugará en el Stade de France, del norteño suburbio parisino Saint-Denis y será dirigido por el árbitro Nick Berry de Australia, con los asistentes Nika Amashukeli de Georgia y Andrew Brace de Irlanda. La televisación del encuentro estará a cargo de la señal de cable ESPN y Star+.

En el encuentro del viernes, Los Pumas disputarán la revancha frente al subcampeón mundial vigente, Inglaterra, seleccionado con el que perdieron en el debut del Mundial por 27-10, en un encuentro disputado en el Stade Velodrome de la sureña Marsella, el 9 de septiembre por la fase clasificatoria de la Zona D.

De esta manera, el equipo argentino buscará alcanzar la medalla de bronce, que ya obtuvo en la Copa del Mundo 2007, también disputada en Francia.

El seleccionado de la "Rosa" mantiene hasta ahora su rotunda paternidad sobre Los Pumas en Mundiales de rugby, ya que ganó los cuatro partidos que jugaron. Los triunfos anteriores fueron por 24-18 (1995), 13-9 (2011) y 39-10 (2019).

El seleccionado argentino, conducido por el entrenador australiano Michael Cheika, ya está clasificado entre los cuatro mejores equipos del mundo y buscará la medalla de bronce en su tercera oportunidad en una semifinal mundialista (antes 2007 y 2015).

Los Pumas, en el comienzo del Mundial de Francia 2023 perdieron frente a Inglaterra -con un jugador menos desde el arranque- y luego consiguieron cuatro triunfos consecutivos: Samoa, Chile, Japón y Gales. En tanto, en la semifinal fue derrotado categóricamente por los All Blacks de Nueva Zelanda por 44-6.

Los Pumas presentarán tres cambios respecto al equipo titular que cayó frente a los All Blacks: entre los tres cuartos ingresará el medio scrum Tomás Cubelli en lugar de Gonzalo Bertranou; y el wing rosarino Jerónimo De la Fuente lo hará por Santiago Chocobares. Por su parte, el segunda línea Pedro Rubiolo jugará en lugar de Tomás Lavanini, única modificación entre los forwards.

El banco de suplente estará compuesto por Agustín Creevy, José Sclavi, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.

Por su parte, el entrenador del seleccionado de Inglaterra, Steve Borthwick, realizará ocho cambios respecto del equipo que perdió en semifinales frente al vigente campeón del Mundo, Sudáfrica, por 16-15, un partido disputado el sábado último en el Stade de France de Saint Denis.

En la formación inicial sobresale la presencia del capitán Owen Farrell, ausente en el debut frente a Los Pumas, por estar suspendido por dos fechas. Entre los forwards, estarán los pilares Ellis Genge y Will Stuar, y Theo Dan como hooker. La segunda línea la integrarán Maro Itoje y Ollie Chessum, mientras que en la tercera línea ingresará como ala Sam Underhil. En consecuencia, los forwards que no repiten son Jaoe Marler, Jamie Goeorge, George Martin, Dan Cole y Courtney Lawes. Entre los tres cuartos jugarán desde el inicio el medio apertura Ben Youngs en lugar de Alex Mitchell, el wing Henry Arundell por Elliot Daly y el fullback Marcus Smith en lugar de Jonny May. La pareja de centro se mantiene con las presencias de Manu Tuilagi y Joe Marchant.