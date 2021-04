Los radicales de Federación le dieron su apoyo a Rogelio Frigerio

Los dirigentes acompañaron a quien fuera el jefe de Juntos por el Cambio en la provincia en su reciente recorrida por el departamento. De este modo, descartan la opción que viene postulando Luis Miguel Etchevehere de “armar” un frente en el radicalismo para enfrentar a Frigerio.

En clave interna, además, fijan sus pretensiones en el departamento que tiene como referente al intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, fundador del grupo Construir y una de las patas de la unidad alcanzada para conducir el Comité Provincial, en acuerdo con la Corriente Arturo Illía.

Cecco y Piana, además, baten el parche para reclamar para el departamento una banca en la Cámara de Diputados. Federación supo tener prioridad en las listas cuando éstas se armaban según las reglas de la carta orgánica, en base a los mejores resultados electorales.

Las declaraciones de Piana y Cecco

“La gente no cree más en los partidos políticos” dijo y en ese contexto el radical fue puesto a elegir entre dos dirigentes del PRO: “Entre Rogelio Frigerio y Luis Etchevehere estoy jugado con Rogelio Frigerio por todo lo que hizo y lo que representa”.

No esquivo mencionar su presencia en el piquete rural montado frente a la Estancia de El Quebracho de Etchevehere para exigir el desalojo de la hermana, Dolores, y de los militantes de Proyecto Artigas. “Defendí la propiedad privada, no me importaba de quién era el campo”, fijó su postura.

“Tengo respeto por Etchevehere y por los mercados que abrió en el mundo. Es capaz pero no lo veo para la disputa, ni para gobernador, le diría que debe estar en otra función. No me gusta ser un pescado en el agua, estar con uno y después irme con otro. Mi posición está definida por los conceptos de federalismo”, eligió como síntesis en nota publicada por El Federaense.

Algunos mencionan a Piana como sucesor de Galimberti en la intendencia de Chajarí, pero no es lo que más lo seduce.

“Chajarí está muy bien, tiene una impronta diferente, Pedro Galimberti hizo una buena gestión pero no le alcanza para llegar a la gobernación”, le bajó el precio y reclamó: “Se debe ser serio ante las situaciones de crisis que vivimos”.

“Tengo 67 años, estoy grande para la Intendencia” y parece anotarse para otro turno en el Senado, puesto que ocupó entre 2015 y 2019.

En el programa radial en “Boca de Todos” (FM Nueva), Carlos Cecco también habló de la postulación de Frigerio, de la interna radical y de sus aspiraciones. “Vamos a buscar un quinto mandato en la intendencia de Federación. Hay mucho para ordenar, para impulsar a Federación en el contexto nacional y provincial. Tenemos el turismo, una ciudad que no podemos dejar caer y para eso vamos a proponer con equipos de trabajo que definan la problemática y soluciones de fondo, se necesita gente idónea que demuestre compromiso con nuestra comunidad» señaló.

Con relación al exministro del Interior, afirmó: “Nos une una relación de trabajo y respeto, acordamos caminar por derecha y estamos decidido a hacerlo con una propuesta amplia. En su reciente visita a Federación coincidimos que no hay 2023 si no jugamos fuerte en el 2021. Estamos decididos a hacerlo”, dijo y reclamó al congreso provincial de la UCR que ratifique la coalición con el PRO en Juntos por el Cambio.