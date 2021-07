Los radicales que van con Frigerio piden cancelar la interna de Juntos por el Cambio

Un día después de las primeras versiones, aparecieron la confirmación oficial y los argumentos públicos del cierre que obtuvo Rogelo Frigerio en el departamento La Paz con un grupo de dirigentes de la UCR, que tiene al intendente de la ciudad cabecera Bruno Sarubi como principal figura política y que reviste especial importancia porque viene de ser uno de los pilares del Construir en Cambiemos, el grupo de los intendentes radicales que le da la interna al líder del PRO.

Con las firmas de Sarubi, Dario Pfenning (intendente de Alcaraz), Julio Wheisen (ex intendente de Piedras Blancas), Rubén López (ex Intendente de Santa Elena) y Oscar Stegman (presidente Comuna El Solar), el comunicado de campaña de Frigerio define al presente como un tiempo “de grandezas y de renunciamientos para poder encontrar entre todos los caminos para que Juntos por el Cambio conserve los tres diputados que se renuevan”.

Proponen evitar las internas porque “al ciudadano entrerriano no le interesan”, y las percibe “como una lucha egoísta de partidos políticos”.

Plantean que el acuerdo para la lista de consenso “debe realizarse con el mayor criterio de equidad y sentido común”, con dos lugares para la UCR en pago a la “representatividad territorial el radicalismo” y el restante cargo para el PRO como “segunda fuerza de importancia en Cambiemos en la provincia”.

“Además de alcanzar un acuerdo justo, despojado de ambiciones personales, también debemos saber interpretar el deseo de muchos entrerrianos, que hoy nos piden que guardemos nuestros colores partidarios en el corazón, que nos pintemos de celeste y blanco, y que salgamos a la calle todos juntos a defender las tres bancas que hoy tiene Juntos por el Cambio para defender la República”, aseguran.

Para alcanzar esa victoria en las próximas elecciones legislativas entienden que es necesario, por un lado, “agotar todas las instancias para llegar a un acuerdo” y, por otro, “lograr que la lista de nuestros candidatos sea atractiva para el electorado”.

“Ante el nivel de conocimiento público que hoy ostenta el ex ministro del interior Rogelio Frigerio, no tenemos dudas que evitar las internas realizando un acuerdo justo y proponer al electorado entrerriano una lista de candidatos a diputados nacionales encabezada por Rogelio Frigerio es la mejor opción”, afirman.

“Seguiremos trabajando con los mismos valores y principios de la Unión Cívica Radical y por un radicalismo moderno, de iguales y con vocación de poder, que sepa interpretar lo que la sociedad nos demanda”, prometen.

El documento no lo dice expresamente, pero da a entender que una interna no sumaría atractivo (y votos) a las PASO de JxC. “Creemos que la sociedad en su conjunto está esperando que los dirigentes estemos unidos para ponerle un límite al gobierno nacional que nos quiere llevar a un lugar que la mayoría de los entrerrianos no queremos”, dicen.