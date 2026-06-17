UNA PARTIDO PARA LA HISTORIA
Los récords que rompió Messi en la goleada a Argelia
La estrella de la Selección argentina comenzó su participación en el Mundial 2026 con un impactante hat-trick.
El astro argentino Lionel Messi tuvo una increíble actuación en el debut de la Selección en el Mundial 2026 ante Argelia, donde se lució con un impactante hat-trick.
Durante este encuentro, el rosarino rompió una impresionante cantidad de récords y continúa agigantando su leyenda en el mundo del fútbol.
Los récords en Mundiales que rompió Messi en la goleada a Argelia
- Se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales junto al alemán Miroslav Klose, con 16 cada uno.
- Se convirtió en el primer jugador en jugar al menos un partido en seis ediciones (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).
- Se convirtió, junto a Cristiano Ronaldo, en el primer jugador en anotar goles en cinco ediciones distintas.
- La mayor brecha de tiempo entre el primer y el último gol para un jugador: 20 años exactos.
- Se convirtió en el jugador con más goles desde afuera del área, con seis.
- Es el único jugador que le convirtió a 11 selecciones diferentes (Serbia y Montenegro, México, Nigeria, Bosnia y Herzegovina, Irán, Croacia, Australia, Países Bajos, Francia, Arabia Saudita y Argelia).
- Se convirtió en el jugador más veterano en anotar un doblete en un partido, con 38 años y 357 días.
- Se convirtió en el jugador más veterano en anotar un triplete, con 38 años y 357 días.
- Se convirtió en el primer jugador en convertirle a seis goles a selecciones africanas (tres a Nigeria, tres a Argelia).
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