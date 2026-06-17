El astro argentino Lionel Messi tuvo una increíble actuación en el debut de la Selección en el Mundial 2026 ante Argelia, donde se lució con un impactante hat-trick.

Durante este encuentro, el rosarino rompió una impresionante cantidad de récords y continúa agigantando su leyenda en el mundo del fútbol.

Los récords en Mundiales que rompió Messi en la goleada a Argelia