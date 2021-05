Ante el aumento sostenido del precio de la carne, el gobierno nacional tomó la decisión de suspender las exportaciones de la misma al menos por 30 días.

La reacción de la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentina, Coninagro y Sociedad Rural Argentina) fue emitir un comunicado en donde señala que “reunida de urgencia esta mañana ante la medida de cierre de exportaciones de carne anunciada por el Gobierno nacional convoca a un cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna desde las 0 hs del jueves 20 de mayo hasta las 24 hs del viernes 28 de mayo”.

Por su parte, dirigentes rurales de Gualeguaychú y representativos de Entre Ríos expresaron a ElDía su repudió por la medida tomada por el gobierno, que los remite "a políticas erróneas tomadas en la gestión de Cristina Fernández".

José Colombatto, presidente de Farer, aseguró que "esto no nos sorprende porque el gobierno venía amenazando con suspender las exportaciones de carne, pero si bien era algo que se preveía generó un terrible malestar en las bases de las rurales".

"Muchos productores piden un cese de comercialización total, que no haya remates por un plazo de 15 y de hasta 30 días. No se entiende la postura de este gobierno en insistir con algo que ya fracasó. El daño que esta medida va a provocar es increíble con la posibilidad de volver a perder puestos de trabajo en la industria y en la producción", opinó.

Catalogó la medida de "un combo que puede ser letal, porque el productor dice basta a un avasallamiento que quiere imponer el gobierno con recetas que lo único que logran es sumar más pobres en el país”.

En aquel entonces el cierre de exportaciones afectó al productor y al consumidor, porque no bajó el precio de la carne vacuna

Por su parte, el director de la SRA de Entre Ríos Walter Feldkamp consideró que "lo primero que habría que aclararle a este gobierno de “científicos” es que prueba y error, igual método e igual resultado, no llevan a ninguna parte y no forman parte de una investigación científica. Es decir, si vuelvo tomar las mismas medidas que en un pasado no muy lejano terminaron en un rotundo fracaso, queda claro que con las medidas anunciadas vamos a obtener los mismos resultados que en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con la pérdida de millones de cabezas, el cierre de 117 frigoríficos y la caída de 17.000 puestos de trabajo directos", sentenció.

"En aquel entonces el cierre de exportaciones afectó al productor y al consumidor, porque no bajó el precio de la carne vacuna”, sintetizó.

campo vacas

En la misma sintonía, el vicepresidente de Federación Agraria Argentina Elvio Guia marcó que "Lamentablemente el gobierno vuelve a cometer errores del pasado. El cierre de las exportaciones no va a generar ningún alivio. Todo lo contrario, genera incertidumbre en el mercado interno y en el externo".

Añadió que "se vuelve a equivocar en su afán de tapar las ineficiencias que tiene en muchos aspectos, generando un malestar innecesario, en vez de pensar en cómo salir de la tremenda crisis en la que está inmerso el país. Con estas medidas lo único que logra es avivar el fuego. Es lamentable, pero nuevamente erra el camino. Desde la mesa de enlace hemos hecho todo lo posible para llegar a un diálogo franco y sincero, que no se ha dado", y adelantó que "esta situación lleva a una medida de fuerza para demostrar el descontento que existe en el sector. Esto no solo erosiona la confianza de los productores, erosiona la confianza de todos en una medida que se tomó entre gallos y medianoche".

Por su parte, Sergio Dalcol, presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, catalogó de "nefasta" la medida por "todas las consecuencias que va a traer aparejada y las que no, ya que no va a lograr que baje el precio de la carne".

El 75% de la carne que se produce en la Argentina se consume en el país y sólo un 25% se exporta. Y, de ese último porcentaje , el 70% es vaca conserva que tiene como destino China, ya que esa categoría no se consume en Argentina.

Además, planteó que "ya tuvimos medidas similares que lo único que lograran es de que se baje el stock vacuno, entre el 2006 y el 2015, con el famoso Registro de Operaciones de Exportaciones que es una manera encubierta de suspender las exportaciones. La única manera de mejorar es la de incrementar la producción, pero el gobierno insiste en hacer política para la tribuna destruyendo un sector que es eficiente, genera recursos y divisas para el país", y agregó que "la medida genera que Argentina pierda confianza en el mercado externo".

Finalmente, el presidente de Federación Agraria Gualeguaychú Matías Martiarena, remarcó que "esto ya lo vivimos desde el 2006 al 2015 con una liquidación de entre 11 y 12 millones de cabezas, generando que la carne tenga el valor que tiene por una cuestión de oferta y demanda".

"La decisión se da en un momento en el que la ganadería en la provincia venía repuntando y compitiendo con la soja. Es una producción que genera mano de obra, arraiga a la gente en el campo; pero el gobierno con el argumento de querer cuidar la mesa de los argentinos metió mal la mano, ya que esto se resuelve mejorando el poder adquisitivo de los consumidores", opinó, y afirmó que "el impacto va a ser muy negativo".

"Lo digo con la certeza de algo que ya vivimos, si se cierran las exportaciones el productor deja de retener vientres.... Rechazamos de cuajo esta medida", concluyó.