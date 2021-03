Los referentes del radicalismo Rogel y Benedetti se mostraron juntos en Gualeguaychú

La presentación fue en el Comité de Gualeguaychú y contó con la presencia del diputado nacional Atilio Benedetti, referente de la Corriente Illia.

La conducción del acto estuvo a cargo del dirigente local Lucio Benítez y contó con palabras de la diputada Sara Foletto, quien expresó que la obra de Argachá debe ser “lectura imprescindible de las nuevas generaciones que se acerquen a la Unión Cívica Radical en su proceso de formación política”.

Rogel, que prologa el libro, señaló que “la continuidad histórica de este partido dependerá básicamente de la recuperación de la identidad, es decir repensar qué somos y qué queremos representar los radicales en el país y en Entre Ríos y; en segundo lugar; tener una vocación de poder clara de que queremos gobernar la provincia y el país”, sostuvo.

Argachá, luego de ir señalando los distintos encuentros y asambleas que dieron origen al partido y a la llegada del radicalismo al gobierno de Entre Ríos en 1914 con Miguel María Laurencena, no dejó de mencionar que la primera asamblea constitutiva se realizó en Gualeguaychú.

El historiador dijo que “corresponde a las nuevas generaciones no sólo hacer de Entre Ríos lo que llegó a ser en el contexto nacional, sino hacer del radicalismo también un partido potente y de gobierno como tantas veces lo fuimos en la provincia”.

En la academia

Antes del encuentro en Gualeguaychú, el referente de la Alternativa Radical estuvo en Concepción del Uruguay en una jornada simila. Pero esta vez no fue en un ámbito partidario sino académico: la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), que contó con la presencia de las máximas autoridades de la casa de altos estudios. La plataforma fue la cátedra sobre Pensamiento Nacional. El saludo de bienvenida estuvo a cargo del rector de la UCU, Héctor Sauret, quien se refirió al trabajo del profesor Argachá como “digno de ser respetado”, fundamentalmente porque tenía un respaldo de investigación, documentación y rigurosidad histórica.

El acto fue conducido por otro dirigente de la Illia, el ex diputado José Antonio Artusi, quien, además de distintos cargos en la vida del partido radical, es docente de la Universidad.

Hicieron uso de la palabra Benedetti y Rogel. Sobre el final, este último coincidió con el Sauret respecto a “la necesidad de revalorizar los partidos políticos”.

Lo escucharon el historiador nacional Eduardo Lázari; el ex intendente y ex vicegobernador de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto, y los dirigentes de Concpeción del Uruguay Felicitas Rodríguez Artusi, Guillermo Vázquez, Carina Percara, Eduardo Alvarez, Eduardo Pacot, Juan Carlos “Cholo” Aguirre, y el ex intendente de Sauce de Luna, Óscar Aliano. (Página Política)