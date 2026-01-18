Los representantes de Gualeguaychú tuvieron ayer sábado una destacada participación en la final del Pre Cosquín 2026, una de las instancias más exigentes y relevantes del certamen para nuevos valores del folklore argentino. Tras sus presentaciones, este domingo continúa la competencia con el resto de los finalistas, mientras que la definición de los ganadores se conocerá en la madrugada.

La delegación local estuvo integrada por Carla Daniela Chávez e Ignacio Sartori Cabrera, quienes compitieron en la categoría solista vocal; el dúo vocal Archaina – Cabeza; el conjunto de baile folklórico La Gauchada; Damián Lemes, en la categoría canción inédita, con la obra “La Yuyera”; y la pareja de baile tradicional Gutiérrez – Jaime.

Durante la jornada del sábado, cada una de las propuestas se presentó con un alto nivel artístico, reflejando el compromiso, la preparación y el esfuerzo sostenido a lo largo de todo el proceso de selección, en un escenario que reúne a representantes de todo el país y exige excelencia en cada categoría.

La delegación de Gualeguaychú contó con el acompañamiento del subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y del delegado de la sede Gualeguaychú del Pre Cosquín, Walter Mendoza, quienes estuvieron presentes durante las instancias finales del certamen.

El Pre Cosquín 2026 se desarrolla a partir de un proceso federal que alcanzó a 56 sedes distribuidas en todo el país, desde el Norte hasta la Patagonia. Las etapas selectivas se extendieron durante más de dos meses y convocaron a miles de artistas, de los cuales cerca de 4.000 llegaron a la Plaza Próspero Molina para disputar las rondas de competencia y las noches finales.

La final se desarrolla durante este fin de semana y culminará con la definición de los ganadores en la madrugada. En esta edición, además, se incorporó una novedad destacada: los artistas consagrados participarán el lunes 19 de una noche especial de gala, con entrada libre y gratuita, en la que ofrecerán un espectáculo completo frente al público, días antes del inicio del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.